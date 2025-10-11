Villamayor instalará en 2026 radares de control de velocidad en cuatro puntos

EÑE Villamayor Sábado, 11 de octubre 2025, 06:45 Comenta Compartir

La localidad de Villamayor de Armuña será la próxima en contar con radares para controlar la velocidad de los vehículos que circulan por sus calles, una medida de seguridad que el Consistorio pretende poner en marcha a lo largo del próximo año. El objetivo es que la presencia de este sistema de control de tráfico fomente una reducción de la velocidad en el tránsito de vehículos, tanto en el casco urbano como en las distintas urbanizaciones.

Esta medida se ha previsto que se ponga en marcha gracias a la compra de un radar que podrá rotarse entre las distintas cajas que se instalarán en el municipio. Para este nuevo sistema, que busca aumentar la seguridad de los vecinos y será controlado por la Policía Local, se ha previsto una reserva de 50.000 euros. Esta acción también supone un apoyo al grupo de cuatro agentes que componen el cuerpo de la Policía Local, para los cuales se pretende mejorar la calidad de las herramientas necesarias para su trabajo.

En este sentido, la primera medida adoptada ha sido la adquisición de un etilómetro y un bloque de 25 kits de detección de drogas, para lo que se ha destinado un total de 10.000 euros. Con estas herramientas, la Policía Local de Villamayor podrá realizar controles preventivos de alcohol y drogas durante los fines de semana en el municipio.

La previsión del Consistorio es instalar cuatro postes con sus correspondientes cajas en los puntos de acceso al municipio, desde la travesía hasta la calle Los Verdes o el Camino Alto de Villares, y otras dos en los viales de la urbanización del campo de golf. Estos puntos estratégicos han sido seleccionados debido al alto volumen de tráfico que soportan a diario.

Travesía de Villamayor: 9.000 vehículos diarios

Los datos de la memoria del Plan Regional de Aforos de la consejería de Fomento de la Junta recogen que la travesía de Villamayor tiene un flujo de vehículos superior a los 9.300 al día, y de ellos el 4% son camiones, es decir, el tramo soporta a diario el paso de más de trescientos vehículos pesados.