Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los operarios del servicio de obras en una actuación en parques en Villamayor. EÑE

Villamayor impulsa el empleo con 13 puestos

Se ha contratado a 4 personas en limpieza, otras 6 para obras y el resto en administración

EÑE

Villamayor

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:33

El Consistorio de Villamayor ha reforzado su compromiso con la promoción del empleo activo entre sus vecinos gracias a las subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León dentro de los Programas Planiel y Jovel, cofinanciados por la administración autonómica y el propio Consistorio. La inversión conjunta ronda los 300.000 euros.

El objetivo es mejorar la ocupabilidad y facilitar la inserción laboral mediante la realización de obras y servicios de interés general y social, enmarcados en los programas de activación para el empleo.

En el caso de Planiel, el Ayuntamiento de Villamayor ha contratado a 10 personas para reforzar servicios básicos municipales con 4 personas para el servicio de limpieza y otras 6 para el servicio de obras (2 oficiales y 4 peones). La Junta de Castilla y León ha destinado a 113.050 euros, mientras que el Ayuntamiento ha aportado 73.654 euros. En cuanto al programa Jovel, orientado a la contratación de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se han formalizado 3 contratos para administrativo en servicios generales; administrativo en servicios sociales y administrativo en la biblioteca municipal. Para este programa, la Junta ha aportado 67.830 euros y el Ayuntamiento 38.222 euros.

El alcalde de Villamayor, Ángel Luis Peralvo, ha subrayado que «estas subvenciones no solo suponen una inversión en empleo, sino también en la mejora de los servicios municipales. Solicitamos, a través de estos programas, el mayor número de contratos que nos conceden por tamaño de población, incluyendo en cada presupuesto la mayor cantidad de dinero para cubrir el máximo de plazas, lo que supone un esfuerzo económico importante, pero que tiene un importe retorno en los vecinos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»
  2. 2 Controlado el incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca
  3. 3 Los incendios no dan tregua en Salamanca: más focos en La Alberca, Campillo de Azaba, Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membribe
  4. 4 La orquesta familiar que lleva cuatro décadas dando espectáculo: «Hacemos el show igual para 5.000 personas que para 200»
  5. 5 Hallan a un hombre de 81 años sin vida en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego
  6. 6 Un fuego de nivel 1 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
  7. 7 Nuevos incendios amenazan a El Casarito, La Atalaya, La Bastida y Cipérez
  8. 8 Se le quemaron 28.000 euros en pacas de paja y forraje en el incendio: «El fuego me quitó la ilusión en un día»
  9. 9 Hallan a un hombre de 81 años sin vida en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego
  10. 10 Controlado el incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Villamayor impulsa el empleo con 13 puestos

Villamayor impulsa el empleo con 13 puestos