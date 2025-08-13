Villamayor impulsa el empleo con 13 puestos Se ha contratado a 4 personas en limpieza, otras 6 para obras y el resto en administración

EÑE Villamayor Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:33 Comenta Compartir

El Consistorio de Villamayor ha reforzado su compromiso con la promoción del empleo activo entre sus vecinos gracias a las subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León dentro de los Programas Planiel y Jovel, cofinanciados por la administración autonómica y el propio Consistorio. La inversión conjunta ronda los 300.000 euros.

El objetivo es mejorar la ocupabilidad y facilitar la inserción laboral mediante la realización de obras y servicios de interés general y social, enmarcados en los programas de activación para el empleo.

En el caso de Planiel, el Ayuntamiento de Villamayor ha contratado a 10 personas para reforzar servicios básicos municipales con 4 personas para el servicio de limpieza y otras 6 para el servicio de obras (2 oficiales y 4 peones). La Junta de Castilla y León ha destinado a 113.050 euros, mientras que el Ayuntamiento ha aportado 73.654 euros. En cuanto al programa Jovel, orientado a la contratación de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se han formalizado 3 contratos para administrativo en servicios generales; administrativo en servicios sociales y administrativo en la biblioteca municipal. Para este programa, la Junta ha aportado 67.830 euros y el Ayuntamiento 38.222 euros.

El alcalde de Villamayor, Ángel Luis Peralvo, ha subrayado que «estas subvenciones no solo suponen una inversión en empleo, sino también en la mejora de los servicios municipales. Solicitamos, a través de estos programas, el mayor número de contratos que nos conceden por tamaño de población, incluyendo en cada presupuesto la mayor cantidad de dinero para cubrir el máximo de plazas, lo que supone un esfuerzo económico importante, pero que tiene un importe retorno en los vecinos».