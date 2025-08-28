Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Salvador Ruano, Ángel Peralvo, Daniel Velasco, Soledad García y Víctor Zato. EÑE

Villamayor elevará los pasos peatonales de la calle Los Verdes para evitar la velocidad de los coches

Hubo un minuto de silencio, con la Corporación en pie, en recuerdo a los fallecidos en los incendios del verano

EÑE

Villamayor de Armuña

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:14

La sesión plenaria del Consistorio de Villamayor de Armuña arrancó con los munícipes en pie con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en los incendios estivales y como homenaje a los trabajadores que han colaborado en su control y extinción.

En el apartado resolutivo se aprobó, por unanimidad, la cuenta general de 2024 que fue, junto con la aprobación del acta de la última sesión, el único punto sometido a votación.

En el capítulo de control al equipo de Gobierno desde el PSOE se interesaron por varias facturas que habían sido señaladas con reparo. El portavoz del PP, Daniel Velasco, explicó las referencias de las mismas, «una es del pago anual de la plataforma de gestión documental de la secretaría municipal, otra de la reparación de la retroexcavadora y la tercera corresponde a fiestas».

En el turno de preguntas las cuestiones planteadas incluyeron desde los problemas de aparcamiento en la calle Fonseca, algo para lo que se ha solicitado un informe de la Policía Local, hasta un posible incremento de aparcamientos en la calle San Miguel. El equipo de Gobierno informó también de que se elevarán los pasos de peatones de la calle Los Verdes, como medida disuasoria contra la velocidad con la que circulan los vehículos en esta vía.

La oposición también solicitó el repintado de pasos de peatones y una mayor limpieza de calles.

