Villamayor continúa fiel a sus tradiciones

La mañana avanzó y a mediodía se celebró la misa y la tradicional procesión en honor a la Virgen de los Remedios , que estuvo amenizada por el baile y la música charra de la asociación Tresbolillo y en la que no faltó la gran participación de los vecinos, que arropó en todo momento a su patrona durante el recorrido. La comitiva estuvo encabezada por la corporación municipal, y el propio alcalde de la localidad, Ángel Peralvo, cargó la imagen de la Virgen.

Los más pequeños de Villamayor fueron los protagonistas del arranque del cuarto día de las Fiestas Patronales del municipio. Este domingo la Plaza de España se convirtió en una improvisada plaza de toros y más de un centenar de niños aficionados acompañados por sus padres pudieron disfrutar de un encierro infantil en el que no faltaron los capotes, las muletas y los carretones, a los que muchos se atrevieron a torear.

El humor también estuvo presente este domingo en la jornada festiva del municipio armuñés de Villamayor. Durante la tarde, varios representantes de algunas de las peñas de la localidad hicieron alarde de valentía y buen talante y se enfrentaron a las pruebas más difíciles de “Humor amarillo”, inspiradas en el programa televisivo chino que durante la década de los noventa arrancó las carcajadas de familias enteras en toda España. Así ocurrió en la plaza de toros portátil instalada en el recién estrenado Recinto Ferial, que se abarrotó para animar a los concursantes durante su paso por las pruebas más desternillantes, pero que pusieron en aprietos a más de uno.

Las celebraciones festivas siguen adelante este lunes con una chocolatada a las 9:30 horas de la mañana en el aparcamiento frente a la Cámara Agraria y los hinchables infantiles en el pabellón.

A la hora de comer la cita será solidaria y el plato propuesto a los vecinos un calderillo de ternera. Toda la recaudación que se logré se destinará al Banco de Alimentos de la localidad. El reparto de los tickets para la comida que se ha realizado en los días previos supone que no se entregará el menú a quienes no lo tengan hasta que no se acabe la cola de las personas que sí lo hayan adquirido y siempre que sobren raciones.

Por la tarde, a partir de las cinco, llegará el turno del teatro de calle en la Plaza de España mientras que en la plaza de toros portátil, una hora más tarde, arrancará la exhibición de tauromaquia, con cortes, quiebros y saltos. La fiesta contará también con dos vaquillas para la capea popular.

La larga jornada de fiesta local tendrá como colofón musical, en primer lugar, a las ocho y media, un concierto de pasodobles a cargo de la Banda de Música de Villamayor para después dar paso a un concierto de Tributo a Estopa en la Plaza de España.