Castañada celebrada el pasado año en Villamayor. EÑE

Villamayor celebrará el otoño con una gran castañada

La cita tendrá lugar este sábado 29 de noviembre en la plaza de España de la localidad con castañas, música en vivo y animación para los más pequeños y toda la familia

EÑE

Villamayor de Armuña

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:53

Comenta

El Ayuntamiento de Villamayor invita a todos los vecinos y vecinas del municipio a participar este sábado 29 de noviembre en la Gran Fiesta de la Castañada, una jornada gratuita y abierta a todos los públicos que recupera y pone en valor una de las tradiciones otoñales más arraigadas de nuestra tierra: la celebración del Omagosto, la fiesta popular de las castañas.

La actividad ha sido presentada esta mañana por la concejala Lucía Guinaldo, quien destacó «el compromiso firme del Ayuntamiento de Villamayor por mantener vivas nuestras tradiciones y ofrecer espacios de convivencia intergeneracional en torno a la cultura local». Subrayó además que esta festividad «no solo acerca a los más pequeños a nuestras costumbres, sino que fortalece el sentimiento de pueblo y la participación vecinal».

El magosto es una tradición ancestral ligada a la llegada del frío, el final de la cosecha y el encuentro comunitario alrededor del fuego para tostar castañas. Estas celebraciones, que se remontan a siglos atrás, reunían a familias y vecinos para compartir frutos de temporada, música y juegos. Con esta fiesta, Villamayor recupera ese espíritu de comunidad y de homenaje a la naturaleza y al tiempo otoñal.

A lo largo de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales, música, animación infantil y, por supuesto, más de 250 kilos de castañas que serán repartidos gratuitamente y amenizados con música en directo.

Programación completa:

• 17:00 horas – Inauguración de la fiesta y apertura de la exposición itinerante.

• 17:30 horas – Pasacalles con tamborileros, la mascota Asadina y castañeras.

• 18:00 horas – Juegos y animación infantil con Cantajuegos.

• 18:30 horas – Reparto de castañas amenizado con jazz en directo.

• 19:30 horas – Disco móvil infantil.

• 20:00 horas – Fin de fiesta.

