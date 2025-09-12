Villamayor ayudará a tramitar la tarjeta BUSCYL en la Semana de la Movilidad El Consistorio ayudará a realizar los trámites para adquirir la tarjeta del 16 al 20 en CASJUVI

Bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', el Consistorio de Villamayor ha organizado del 16 al 22 de septiembre un completo programa de actividades para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad, con el objetivo de fomentar el uso de medios de transporte sostenibles y responsables.

En este sentido, las propuestas destacan por su variedad y accesibilidad y están organizadas en colaboración con diferentes entidades del municipio. Como novedad, el Consistorio pondrá en marcha un servicio de apoyo y asesoramiento para la tramitación de la nueva tarjeta BUSCYL, indispensable para el uso del transporte público de la Junta.

Este servicio, que estará disponible del 16 al 20 de septiembre en el punto de información juvenil de CASJUVI en horario de tarde, contará con voluntarios que ayudarán a los vecinos a realizar correctamente los trámites, especialmente a personas mayores y colectivos con dificultades en la gestión telemática.

En cuanto a las actividades, el viernes 19, de 17:30 a 19:00 horas, el pabellón Dori Ruano acogerá un circuito de patines y patinetes. Así, los participantes podrán superar diferentes pruebas y conseguir su carnet de experto en movilidad sostenible. Esta iniciativa está impulsada por el área de Infancia, Adolescencia y Juventud.

El sábado 20, de 17:00 a 19:00 horas, el recinto ferial, situado en el Camino de Gudino, será el escenario de varias actividades centradas en la bicicleta. Entre ellas, se desarrollarán juegos de habilidad, un circuito de yincana, un taller de mecánica básica y mantenimiento, y otro sobre elementos de seguridad y visibilidad. Para participar, los asistentes deberán acudir con casco y bicicleta. Además, se entregarán obsequios como reconocimiento a su participación. Estas actividades están organizadas por el club ciclista 'La Escapada'.

Con estas propuestas, el Consistorio reafirma su compromiso con la movilidad sostenible, la salud pública y el respeto al medio ambiente a través de acciones lúdicas, educativas y de apoyo práctico.