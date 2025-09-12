Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los concejales Salvador Ruano y María Soledad García. EÑE

Villamayor ayudará a tramitar la tarjeta BUSCYL en la Semana de la Movilidad

El Consistorio ayudará a realizar los trámites para adquirir la tarjeta del 16 al 20 en CASJUVI

EÑE

Villamayor

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:00

Bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', el Consistorio de Villamayor ha organizado del 16 al 22 de septiembre un completo programa de actividades para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad, con el objetivo de fomentar el uso de medios de transporte sostenibles y responsables.

En este sentido, las propuestas destacan por su variedad y accesibilidad y están organizadas en colaboración con diferentes entidades del municipio. Como novedad, el Consistorio pondrá en marcha un servicio de apoyo y asesoramiento para la tramitación de la nueva tarjeta BUSCYL, indispensable para el uso del transporte público de la Junta.

Este servicio, que estará disponible del 16 al 20 de septiembre en el punto de información juvenil de CASJUVI en horario de tarde, contará con voluntarios que ayudarán a los vecinos a realizar correctamente los trámites, especialmente a personas mayores y colectivos con dificultades en la gestión telemática.

En cuanto a las actividades, el viernes 19, de 17:30 a 19:00 horas, el pabellón Dori Ruano acogerá un circuito de patines y patinetes. Así, los participantes podrán superar diferentes pruebas y conseguir su carnet de experto en movilidad sostenible. Esta iniciativa está impulsada por el área de Infancia, Adolescencia y Juventud.

El sábado 20, de 17:00 a 19:00 horas, el recinto ferial, situado en el Camino de Gudino, será el escenario de varias actividades centradas en la bicicleta. Entre ellas, se desarrollarán juegos de habilidad, un circuito de yincana, un taller de mecánica básica y mantenimiento, y otro sobre elementos de seguridad y visibilidad. Para participar, los asistentes deberán acudir con casco y bicicleta. Además, se entregarán obsequios como reconocimiento a su participación. Estas actividades están organizadas por el club ciclista 'La Escapada'.

Con estas propuestas, el Consistorio reafirma su compromiso con la movilidad sostenible, la salud pública y el respeto al medio ambiente a través de acciones lúdicas, educativas y de apoyo práctico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Mati, querido miembro del club Salmantica Triatlón: «Hasta siempre, amigo»
  2. 2 La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo
  3. 3 Tres policías salvan la vida a un hombre en la calle: «Sentimos que fuimos sus ángeles de la guarda y eso no lo olvidaremos»
  4. 4 Morante interrumpe su temporada y piensa en Salamanca para volver a los ruedos
  5. 5 Unos vecinos valientes y un desfibrilador: la historia del pueblo salmantino que salvó la vida a Rogelio
  6. 6 Los Bomberos rescatan a un niño encerrado en el interior de un vehículo en la calle Rodríguez Fabrés
  7. 7 «Nunca los he contado, pero más de cien hacemos seguro»
  8. 8 El público charro «flipa» con Siloé y Ultraligera
  9. 9 Un niño de 7 años resulta herido con un golpe en la cabeza tras ser atropellado en Santa Marta
  10. 10 4.260 euros por las heridas sufridas en un parque infantil

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Villamayor ayudará a tramitar la tarjeta BUSCYL en la Semana de la Movilidad

Villamayor ayudará a tramitar la tarjeta BUSCYL en la Semana de la Movilidad