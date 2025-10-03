Villamayor de Armuña tendrá nueva ronda y podrá ejecutar 400 viviendas El arranque de la circunvalación estará en la SA-300, junto a la subestación eléctrica. La nueva vía tendrá cerca de 3 kilómetros de trazado y 4 rotondas. El vial perimetral del casco urbano permitirá en el futuro desarrollar viviendas con hasta seis alturas más ático

La reunión entre los propietarios de los terrenos que ocupará la nueva ronda y el Consistorio de Villamayor de Armuña

EÑE Villamayor de Armuña Viernes, 3 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El Consistorio de Villamayor ha explicado a los cerca de cuarenta propietarios de las parcelas de la zona por la que discurrirá la futura circunvalación de la localidad, tanto su diseño como las opciones para que el municipio obtenga los terrenos.

Así, en el primer caso la nueva ronda tendrá como punto de arranque de la futura circunvalación de la SA-300, los terrenos entre la subestación eléctrica y la residencia de mayores. Su diseño como ronda del municipio discurrirá trazando un gran arco de algo más de un kilómetro y medio, por detrás del cementerio hasta volver a conectar con la carretera de Ledesma cerca de la rotonda de la urbanización Los Almendros.

En cuanto al segundo punto, el alcalde, Ángel Peralvo, ha explicado a los asistentes que existen dos opciones. «Por un lado la cesión voluntaria y gratuita por razones de bien común de los terrenos necesarios para la ronda, que son unos 30.000 metros cuadrados, o bien el formato legal de expropiación de los mismos», indicó el regidor.

En el primer caso los propietarios mantendrían sus derechos de edificabilidad, en tanto que en el segundo se perderían al recibir la compensación por la expropiación.

Se trata de una obra que permitirá desbloquear el desarrollo de varias zonas urbanas, entre las que se encuentran los denominados sectores 3 y 4, con capacidad para acoger más de cuatrocientas viviendas, aunque el desarrollo de planes parciales en la zona podría ser mucho mayor.

La ejecución de la ronda de Villamayor está adscrita al desarrollo de los suelos y el Consistorio «no tiene capacidad económica para la ejecución de la misma, que alcanza cerca de 3 kilómetros y podría llegar a suponer hasta 5 millones de euros, pero es posible que haya cofinanciación de otras administraciones públicas si se ceden los terrenos», relató el primer edil de la localidad.

En cuanto al desarrollo urbano que podrán tener los terrenos recordó que la edificabilidad es la máxima legal, el 0,75 y se han previsto hasta cincuenta viviendas por hectárea.

Además, se ha logrado la autorización para poder construir hasta 6 alturas y ático en lugar de las 4 más ático que había con anterioridad.

La infraestructura de la nueva ronda de Villamayor se ha previsto que pueda contar 16 metros de anchura y con 4 rotondas que den acceso a los futuros sectores que se desarrollen, con glorietas en el cruce con la carretera de Ledesma, en el cruce con el camino La Moral, la tercera en la intersección con el camino Gudino y la cuarta en la SA-300, una vez superado el casco urbano tradicional.

La tramitación, tanto de la nueva vía perimetral de Villamayor de Armuña como de los desarrollos urbanísticos, arrancó a principios de 2024 cuando la Junta dio luz verde a la declaración ambiental para el desarrollo de la zona, que, por otra parte, ya contaba con su plan parcial presentado por parte de los promotores de los sectores 3 y 4, los más avanzados en su planificación.