Villamayor de Armuña impulsa la formación digital de los vecinos con nuevos cursos Durante octubre y noviembre habrá tres nuevas propuestas con carácter gratuito

El Ayuntamiento de Villamayor de Armuña, en colaboración con la Junta de Castilla y León y el programa CyL Digital, pone en marcha en meses de octubre y noviembre tres nuevas actividades formativas gratuitas destinadas a fomentar las competencias digitales entre la ciudadanía. Las sesiones se desarrollarán en el Aula CyL Digital, situada en la biblioteca municipal, y están dirigidas a distintos perfiles de público: desde personas mayores que desean aprender a utilizar su teléfono móvil hasta niños interesados en la robótica.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la formación digital y la inclusión tecnológica de todos los vecinos, ofreciendo oportunidades de aprendizaje adaptadas a distintas edades y niveles. Todos los cursos serán presenciales, en el aula municipal, y gratuitos.

El primero se impartirá ese mes, del 28 al 30, y está orientado a personas que deseen adquirir soltura en el manejo básico de teléfonos móviles con sistema operativo Android.

En noviembre, los días 11,12 y 13 habrá formación sobre el DNIe, certificado digital y sistema Cl@ve: ¿Qué son y cómo utilizarlos?. Se trata de unos conocimientos esenciales para quienes quieran realizar trámites electrónicos de forma segura, aprendiendo a usar su DNI electrónico, certificado digital y el sistema Cl@ve.

Iniciación a la robótica: crea con Makey Makey y Scratch será el tercer curso y se desarrollará del 17 al 19 de noviembre. Está dirigido a niños y niñas de 7 a 10 años, este divertido taller les permitirá introducirse en el mundo de la robótica educativa, creando sus propios proyectos con Makey Makey y Scratch. Las inscripciones pueden realizarse de manera sencilla a través de la web de CyL Digital: Selección de la actividad: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial (filtrando por Villamayor). En caso de dificultad durante el proceso de inscripción, se puede contactar con el Ayuntamiento de Villamayor para recibir ayuda con atención presencial en Acción Social (C/ Oro, 1ª Planta), de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.

Un paso más hacia la inclusión digital

