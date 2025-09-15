Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las ediles María José García y María Soledad García con la obra 'Desarrollo evolutivo' en la zona ajardinada de la urbanización Piedra Dorada. EÑE

Villamayor apuesta por transformar sus zonas verdes en museos al aire libre

El Consistorio instala las 3 primeras esculturas en la urbanización Piedra Dorada

EÑE

Villamayor

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:00

El Ayuntamiento de Villamayor ha transformado la zona ajardinada de la urbanización Piedra Dorada, situada en la trasera del CEIP de Infantil Piedra de Arte, en un espacio cultural abierto con la instalación de tres piezas premiadas en los certámenes de escultura en piedra del municipio.

Con esta iniciativa, el Consistorio quiere acercar el arte a la ciudadanía, poner en valor la tradición escultórica local y mejorar el entorno urbano. Las obras, realizadas en piedra de Villamayor, se han integrado en el paisaje como parte de un museo al aire libre accesible a vecinos y visitantes.

Entre las esculturas instaladas destacan 'Desarrollo Evolutivo', de Francisco Ayuso Morales, que recibió el cuarto premio en el Concurso de Escultura de 2011; 'Fósil', de Josep Manuel Juan Moraleda, galardonada con el primer premio en el certamen de 2009; y 'Nimbostratus', de Germán Delgado Rodero, distinguida con el tercer premio en el Concurso de Escultura para estudiantes en 2019.

De este modo, el Consistorio no solo evita que las esculturas queden almacenadas, sino que también promueve el arte urbano como elemento de cohesión social y cultural. Asimismo, reivindica la piedra de Villamayor como seña de identidad y da continuidad a una tradición artística profundamente arraigada en el municipio. Además, convierte así sus parques en un museo abierto, donde tradición y modernidad se encuentran para el disfrute de todos.

Imagen secundaria 2 - Villamayor apuesta por transformar sus zonas verdes en museos al aire libre

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 51 nuevas rutas de autobús gratuitas en la provincia desde este lunes
  2. 2 Espectacular accidente junto a la rotonda del Pirulí: un coche choca contra un árbol y una señal y acaba en la isleta
  3. 3 Tres personas atropelladas, entre ellas un niño, en Padre Ignacio Ellacuría
  4. 4 Marlaska deja sin médicos a la cárcel de Topas y recurre de forma irregular a Primaria
  5. 5 Europe llega a Salamanca: una cuenta atrás de casi 40 años
  6. 6 Los goles de Servetti premian el tesón del Salamanca UDS (2-0)
  7. 7 El centro de Salamanca, escenario de cuatro agresiones en plena calle en apenas una semana
  8. 8 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este domingo 14 de septiembre
  9. 9 Damián Castaño, de La Glorieta al hospital con pronóstico reservado: este es el parte médico
  10. 10 Alcohol y drogas al volante en una noche de sábado movida en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Villamayor apuesta por transformar sus zonas verdes en museos al aire libre

Villamayor apuesta por transformar sus zonas verdes en museos al aire libre