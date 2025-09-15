Villamayor apuesta por transformar sus zonas verdes en museos al aire libre El Consistorio instala las 3 primeras esculturas en la urbanización Piedra Dorada

Las ediles María José García y María Soledad García con la obra 'Desarrollo evolutivo' en la zona ajardinada de la urbanización Piedra Dorada.

El Ayuntamiento de Villamayor ha transformado la zona ajardinada de la urbanización Piedra Dorada, situada en la trasera del CEIP de Infantil Piedra de Arte, en un espacio cultural abierto con la instalación de tres piezas premiadas en los certámenes de escultura en piedra del municipio.

Con esta iniciativa, el Consistorio quiere acercar el arte a la ciudadanía, poner en valor la tradición escultórica local y mejorar el entorno urbano. Las obras, realizadas en piedra de Villamayor, se han integrado en el paisaje como parte de un museo al aire libre accesible a vecinos y visitantes.

Entre las esculturas instaladas destacan 'Desarrollo Evolutivo', de Francisco Ayuso Morales, que recibió el cuarto premio en el Concurso de Escultura de 2011; 'Fósil', de Josep Manuel Juan Moraleda, galardonada con el primer premio en el certamen de 2009; y 'Nimbostratus', de Germán Delgado Rodero, distinguida con el tercer premio en el Concurso de Escultura para estudiantes en 2019.

De este modo, el Consistorio no solo evita que las esculturas queden almacenadas, sino que también promueve el arte urbano como elemento de cohesión social y cultural. Asimismo, reivindica la piedra de Villamayor como seña de identidad y da continuidad a una tradición artística profundamente arraigada en el municipio. Además, convierte así sus parques en un museo abierto, donde tradición y modernidad se encuentran para el disfrute de todos.