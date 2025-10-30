Villamayor aprueba tras 15 años la expropiación de terrenos para ampliar el Camino Gudino Los propietarios de los 10.000 m² recibirán 100.000 euros de compensación. También se aprobó la rebaja del 13% del IBI a los vecinos para 2026 que supondrá 285.000 euros

La sesión plenaria de la localidad de Villamayor de Armuña aprobó, por unanimidad, la bajada del IBI a los vecinos, reduciendo así el tipo impositivo del 0,78 al 0,70, lo que supone una rebaja del 13% en la carga fiscal de los vecinos.

La medida ha sido posible gracias a la asunción íntegra del coste del transporte metropolitano por la Junta de Castilla y León, que libera al municipio de una aportación anual de 285.428 euros, permitiendo destinar ese ahorro a la bajada del impuesto.

El alcalde, Ángel Peralvo, destacó que «esta rebaja es un gesto de coherencia con el esfuerzo de los contribuyentes y una muestra de la buena gestión económica del Ayuntamiento».

Por otra parte, también quedó aprobada la propuesta de revisión de tarifas del servicio de autotaxi para 2026 presentada por la Asociación Provincial Auto-Radio Taxi de Salamanca, integrada en la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos.

Asimismo, salió adelante la xpropiación forzosa de los terrenos para la ampliación del Camino Gudino que contará con 100.000 euros para compensaciones a los propietarios de las 28 parcelas afectadas, con una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados.

La actualización y acondicionamiento de esta vía municipal permitirá unir los dos núcleos de población de Villamayor -el casco urbano y la urbanización Vega de Salamanca- además de facilitar el acceso a la ribera del río Tormes como espacio natural y deportivo. La medida tuvo el apoyo de los votos del equipo de Gobierno del PP y de los ediles de Vox y Cs, en tanto que el PSOE se abstuvo.

El regidor, Ángel Peralvo, subrayó: «Con esta aprobación arrancará la materialización de un proyecto que Villamayor lleva esperando más de quince años, y que verá la luz antes de la finalización del actual mandato».

Por otra parte, también salió adelante, con los votos de PP, Vox y Cs, la moción por la que se pedía la ampliación de las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil de Santa Marta y la construcción de las viviendas para los agentes, algo a lo que se sumó que se amplíe el número de efectivos. El PSOE se abstuvo en esta votación. En la moción del PP para pedir la rectificación de cotizaciones para los autónomos se repitió el voto favorable de PP, Vox y Cs en tanto que el PSOE voto en contra.

Además, los 3 grupos de la oposición plantearon un plan bianual de inversiones, con asuntos como «la rehabilitación integral del Aula de Cultura y la nave de El Salinar», según apuntó el portavoz socialista Óscar Casas.