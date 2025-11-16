Villamayor acomete las primeras obras de mejora de la pista deportiva Piedra Dorada El Ayuntamiento ha llevado a cabo las primeras reformas con un presupuesto de 10.000 euros y prevé invertir otros 31.000 euros en el pintado de la pista y la instalación de un sistema inteligente de iluminación

El Ayuntamiento de Villamayor continúa desarrollando las obras de mejora de la pista deportiva ubicada en la urbanización Piedra Dorada, una intervención que responde al compromiso municipal con el mantenimiento y la puesta en valor de los espacios públicos, atendiendo a las demandas formuladas por los vecinos y preservando infraestructuras que forman parte del día a día del municipio.

Gracias a la capacidad operativa del área de Obras, el Consistorio está ejecutando directamente actuaciones de relevancia en distintos puntos del casco urbano. En este caso, la pista deportiva de Piedra Dorada —que supera ya las dos décadas desde su puesta en servicio— requería una intervención profunda tras años sin remodelaciones significativas.

Hace cuatro años se habilitó un acceso con acera en su parte norte, eliminando el antiguo tramo de tierra. La actuación actual supone un paso más en la recuperación integral de este enclave, uno de los espacios deportivos más utilizados por menores y jóvenes de la urbanización.

Entre los trabajos ejecutados recientemente destacan la renovación y reposición parcial del vallado, así como la actualización de las instalaciones eléctricas. A ello se suma la finalización de las gradas existentes, acompañada de la eliminación de los restos de suelo de tierra, que ha sido sustituido por una superficie continua de hormigón y un nuevo tramo de grada alineado con la pista. Dada la alta afluencia de usuarios de corta edad, también se ha instalado una fuente de agua potable, facilitando el acceso a este servicio básico.

Las actuaciones previstas en breve contemplan la colocación de columnas de iluminación, dotadas de un sistema que permitirá el uso de la instalación más allá del ocaso, siempre con un control horario que garantice el respeto al descanso vecinal. Asimismo, se ejecutará la mejora del cierre perimetral para evitar que balones o pelotas puedan salir hacia la vía pública durante la práctica deportiva.

Una vez finalizada esta fase, se procederá al repintado completo de la pista, con una renovación de la señalización de las distintas disciplinas deportivas, lo que permitirá culminar la modernización integral de este espacio. Cabe recordar que, desde la última fase de construcción de esta urbanización, a principios de los años 2000, no se habían acometido mejoras de esta magnitud.

La inversión realizada con medios propios del Ayuntamiento no supera los 10.000 euros hasta el momento. A ello se sumará el importe de la licitación para el pintado de la pista, que asciende a 25.000 euros, y los 6.000 euros destinados a instalar el sistema inteligente de luminarias.

El Ayuntamiento subraya que la recuperación de instalaciones deportivas no solo supone una mejora del entorno urbano, sino que responde a una visión clásica de municipio: ciudades que se construyen pensando en el bienestar de sus vecinos y en el fomento de hábitos saludables.

Contar con espacios deportivos próximos al hogar contribuye a, fomentar la convivencia vecinal y la cohesión social siendo las pistas y parques deportivos unos espacios idóneos de encuentro intergeneracional, ya que facilitan la interacción natural entre vecinos, fortalecen el sentido de comunidad y mantienen vivo el tejido social.

Disponer de lugares accesibles, seguros y bien conservados incentiva la práctica deportiva cotidiana, especialmente entre niños y jóvenes. Las administraciones, con visión de futuro y respeto a las tradiciones municipales, deben velar por preservar estos espacios como bienes esenciales.

Con estas mejoras de la infraestructura preexistente, se evita la degradación de zonas construidas hace décadas y garantiza que los barrios mantengan su atractivo y funcionalidad sin perder su carácter original.

Invertir en instalaciones deportivas en el casco urbano complementa otros servicios municipales, configurando ciudades más completas, ordenadas y orientadas a las necesidades reales de sus habitantes.

El Ayuntamiento de Villamayor reafirma su compromiso con un modelo de gestión responsable, cercano y respetuoso con la historia del municipio, apostando por actuaciones que incrementen la calidad de vida de todos los vecinos.