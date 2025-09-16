La Villa Romana de Saelices se une a Siega Verde y Miróbriga Los tres destinos formarán parte de un «triángulo de turismo patrimonial». La recuperación del espacio arqueológico supone una inversión de 1,2 M€

Isabel Alonso Salamanca Martes, 16 de septiembre 2025, 18:50

La Villa Romana de Saelices El Chico formará parte de un «triángulo de turismo patrimonial» junto al yacimiento rupestre de Siega Verde y Ciudad Rodrigo, en una iniciativa que forma parte de «las grandes apuestas de la Junta de Castilla y León» mediante la ejecución de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

Así lo anunció este martes el director general de Turismo, Ángel González Pieras, durante la presentación del plan que pondrá en valor este espacio arqueológico con el objetivo de convertirlo en la primera villa romana visitable en la provincia de Salamanca.

Con una inversión de 1,2 millones de euros, el lugar se convertirá además en el nexo de unión de otros destinos en los que también se intervendrá mediante Planes de Sostenibilidad Turística, como es el caso del yacimiento rupestre de Siega Verde, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2010, y Ciudad Rodrigo.

Durante su visita a Saelices El Chico, el director general de Turismo explicó que estas actuaciones ayudarán a consolidar la parte arqueológica de la villa romana, cuyas obras comenzaron ya el pasado mes de agosto.

Los trabajos que se llevarán a cabo durante los próximos meses permitirán «la construcción de un aula arqueológica, además de la recuperación, restauración y excavación del lugar para que pueda ser visitable».

También la subdelegada de Gobierno, Rosa López, destacó ayer la importancia de este proyecto, «que es un ejemplo de colaboración entre administraciones y de trabajo en equipo». Además, subrayó el valor de los planes de sostenibilidad turística «y la necesidad de desarrollo de las zonas de La Raya».

Por su parte, el alcalde de Saelices El Chico, Francisco Javier Bernal, agradeció la inversión que se realizará a través de este plan que supone «un futuro esperanzador» para el municipio.

Un lugar único en la provincia

La Villa Romana de Saelices El Chico fue descubierta de forma accidental en 1980 durante el transcurso de unas obras. Desde entonces, las diferentes excavaciones han revelado restos de dos fases de ocupación: una primera villa del Alto Imperio (siglo I-II) y otra de época Bajo Imperial (siglo IV), que da una idea de cómo evolucionaron las casas rurales romanas.

Entre los hallazgos más llamativos que se han realizado en sus casi 2.000 metros cuadrados de extensión destaca un espectacular mosaico, único en la península, que representa al héroe Belerofonte luchando contra la Quimera mientras cabalga sobre Pegaso. También se han encontrado interesantes cerámicas, objetos de vidrio, utensilios de uso cotidiano y más de 23.000 piezas arqueológicas.

En su origen, la Villa Romana de Saelices contaba con estancias residenciales, zonas de recreo y hasta un sistema de calefacción por suelo radiante (hipocausto), lo que demuestra el estatus social de sus propietarios.

El futuro parque arqueológico

La inversión de 1,2 millones de euros permitirá crear un parque arqueológico que contará con una zona musealizada y de acceso para el turismo, que servirá además de motor de desarrollo para el todo el entorno de La Raya.

El pasado mes de agosto arrancaron las obras de lo que será el Aula Arqueológica «La Quimera», que cuentan con una inversión superior a los 200.000 euros. El objetivo es que sea un centro innovador e inmersivo que mostrará al visitante todos los hallazgos y excavaciones realizadas en los últimos años. Incluso ofrecerá recreaciones mediante nuevas tecnologías.