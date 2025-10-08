Un vídeo de premio sobre educación tributaria hecho por alumnos Tres centros de la provincia son galardonados por sus originales, críticos e ingeniosos trabajos visuales en el concurso organizado por Regtsa, organismo dependiente de la Diputación

José Ángel Montero Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:47 Comenta Compartir

Después de nueve ediciones de andadura, el concurso de vídeos sobre educación tributaria organizado entre los escolares de la provincia por el Organismo de Recaudación y Gestión Tributaria (Regtsa), dependiente de la Diputación de Salamanca, se ha convertido en todo un referente en el mundo educativo. Así lo demuestran los 42 trabajos presentados a la última edición desde un total de 15 centros educativos que han contribuido sus orinales, críticos e ingeniosos trabajos a una convocatoria que lleva por título «Los tributos locales mejoran mi pueblo», donde se persigue «sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia que tiene el hecho de pagar impuestos y tributos, porque estos se transforman en bienestar», señala el presidente de la Diputación de Salamanca y presidente de Regtsa, Javier Iglesias, quien califica como «exitosa» esta novena edición y subraya el carácter «crítico, la imaginación y el compromiso de los alumnos a la hora de desarrollar los vídeos». No en vano, estos 42 vídeos cuentan con más de 12.000 visualizaciones y miles de interacciones en redes sociales.

El primer premio de esta edición ha ido a manos de las alumnas Salomé Pérez González y Andrea Gómez Hernández, estudiantes del IES Germán Sánchez Ruipérez, de Peñaranda de Bracamonte, quienes recibieron un ordenador portátil de manos de Javier Iglesias. El vídeo muestra un recorrido por la ciudad donde las dos autoras muestran lo que se hace con el dinero de los impuestos.

El segundo premio recae en los alumnos Rodrigo González Borrella, Alejandro Vicente Martín y Ramón Sastre Martín, del Colegio Misioneras de la Providencia, de Ciudad Rodrigo, quienes recibieron como premio una Tablet entregada por el vicepresidente de Regtsa, Marcos Iglesias. En este caso los autores han compuesto un rap y en sus letras animan al pago de impuestos y tributos para mejorar la ciudad.

El tercero de galardones se lo han llevado los alumnos Pablo Miguel García Nieto, Óliver Sánchez Salinero y Paola Sánchez Rodríguez, alumnos del CEO Miguel Delibes, de Macotera, que reciben un smartphone cada uno. Aquí los autores no esconden la crítica por la situación del pueblo y animan a pagar los impuestos para contribuir a su mejora. «Cada euro cuenta», sentencian.

Además, se entregaron también galardones a los dos centros educativos más implicados en el proyecto. El IES Tomás Bretón, de Villamayor, obtiene el segundo premio, mientras que el máximo galardón se lo lleva el Colegio Misioneras de la Provincia, de Ciudad Rodrigo, que repite premio.

«Es importante tener esta educación tributaria ya que nos hace ser mejores personas y contribuir a crear una sociedad más justa, ya que son la base de los servicios públicos y la corresponsabilidad contribuye a ayudar a los más vulnerables», destaca Iglesias, quien recuerda que Salamanca cuenta con la mejor educación de España, «lo que nos debe hacer sentirnos orgullosos, pero tenemos que cuidarla y mimarla», concluye.