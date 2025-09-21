Una gran apuesta para asentar población

D. SÁNCHEZ La Alberca Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

Asentar población es el gran reto al que se enfrentan muchos ayuntamientos ubicados en las zonas rurales de la provincia de Salamanca y por ello, la capacidad para ofrecer servicios que mantengan a las familias en estas localidades es esencial.

En La Alberca son conscientes de ello y este nuevo curso el colegio del municipio cuenta con una nueva unidad educativa, con la llegada de nuevos maestros. «No es una cosa baladí, es una muestra de la pujanza de La Alberca y hemos conseguido ya no que no se cierre, sino que se abra un nuevo aula, teniendo un total de 70 alumnos», señala el alcalde Miguel Ángel Luengo, que pone de manifiesto las inversiones en mejoras llevadas a cabo en este centro educativo.

Junto a los servicios, la disponibilidad de vivienda es otro pilar fundamental para evitar la pérdida poblacional y por eso en este municipio serrano se está estudiando la construcción de viviendas de carácter público. «Es uno de nuestros principales proyectos», recalca el alcalde. Desde el Consistorio han elaborado un estudio de detalle para reorganizar una parcela «y poder hacer vivienda pública en ella, algo muy necesario. Es cierto que el turismo es nuestro motor, junto con la industria chacinera, pero es vital disponer de vivienda para quienes quieren asentarse y vivir aquí, La Alberca no es un escaparate y somos un pueblo activo los 365 días del año».

Los restaurante, bares, tiendas, peluquerías, espacios para la cultura como el teatro, el gimnasio, la guardería o la farmacia, entre otros, son una demostración de la actividad diaria que existe en este bello rincón de la Sierra de Francia, más allá del atractivo turístico que, sin duda, tiene. Otro punto de atención es evitar incendios como de este pasado verano «algo en lo que tenemos que trabajar para que no sea un peligro para el pueblo» y cuidar el manto natural que rodea a La Alberca.