La narradora Verónica Pensosi y José Luis Sánchez en el CDS. J.H.

Verónica Pensosi deleita con su narrativa sobre Chaplín en Peñaranda

El teatro del CDS acogió esta propuesta de divulgación cultural y educación en valores

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:11

Comenta

La oradora italo-española Verónica Pensosi ha vuelto a Peñaranda de Bracamonte por quinta ocasión en este momento para deleitar al público con su narrativa sobre Charlie Chaplin y el nacimiento del cine. «Me he inventado un proyecto que se llama 'Te cuento una vida', donde transformo vidas en cuento, esto quiere decir que el objetivo es la divulgación cultural y la educación en valores», ha resumido la protagonista de este evento que ha llenado de público el auditorio del teatro del Centro de Desarrollo Sociocultural (CDS) este jueves.

«No sólo Verónica es una artista de la oralidad, también es de la gestualidad, un elemento que incorpora en sus narraciones», apreció José Luis Sánchez, director de la biblioteca municipal, que se ha encargado de la presentación. «Además de todo esto tienes un ingrediente que te hace única y que nos hace conectar todavía más contigo y tus narraciones, que es la emoción porque dotas a los personajes de vida a través de la emoción», ha añadido.

El público de Peñaranda de Bracamonte ha tenido la oportunidad de conocer al personaje de Charlot. Bajo su punto de vista como «la creación más perfecta a nivel artístico que jamás ha dado el cine». En sus palabras Verónica ha transmitido «como nace un personaje tan importante que va perfeccionando muchos lados humanos de Charlie Chaplín, todo lleno de nuevos valores y aventuras».

