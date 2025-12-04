Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los vecinos en el estreno de la iluminación navideña del pasado año.

La Vellés promueve en su programación navideña la recuperación de la fiesta de los Quintos

Se ha preparado esta iniciativa para el próximo día 27

La Vellés

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:38

La programación municipal navideña en la localidad de La Vellés arrancará mañana con el encendido de la iluminación navideña y un espectáculo de pirotecnia en la calle Mayor a las 19:00 horas, dando así la bienvenida al espíritu festivo en el municipio,

El 14 de diciembre, la iglesia parroquial de Santa Ana acogerá, a las 19:00 h, el concierto de Navidad del coro Tomás Luis de Victoria, de la Universidad Pontificia de Salamanca.

El fin de semana siguiente incluirá propuestas muy esperadas, así el día 20 a las 10:00 horas en el salón polivalente, se celebrará la matanza tradicional y a las 19:00 horas acogerá el espectáculo «Noches mágicas en Navidad». Al día siguiente se celebrará la San Silvestre vellesina. El 27 el salón polivalente acogerá la celebración de los Quintos, organizada por la Asociación Juvenil. El evento trata de recuperar una antigua tradición festiva con una comida popular y música en directo.

La despedida del año se vivirá en una noche especial: el 31 de diciembre, a partir de las 00:45 h en el salón Polivalente, se celebrará la tradicional Fiesta de Nochevieja, que se prolongará hasta el amanecer para despedir el año 2025 y dar la bienvenida, todos juntos, al 2026.

La programación navideña culminará el 5 de enero, con la Cabalgata de Reyes, que partirá del Chiringuito a las 18:00 horas y finalizará con la entrega de regalos en el salón Polivalente, uno de los momentos más esperados por los niños del municipio.

