El pinar de La Vellés, tras las labores de entresacado. EÑE

La Vellés habilita como futura zona de ocio un pinar de casi 15 hectáreas

Se encuentra ubicado en la zona de los Gansinos y ya se han llevado a cabo las labores de entresacado de los pinos

EÑE

La Vellés

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:31

Comenta

El Consistorio de la localidad armuñesa de La Vellés ha invertido los últimos meses en trabajar en una parcela municipal que se plantó como pinar hace muchos años y que hasta el momento no tenía utilidad pública para los vecinos.

En concreto, la parcela, que es propiedad de la localidad, se encuentra ubicada en la zona conocida como Gansinos. Cuenta con una superficie de casi quince hectáreas, algo que la hace similar en tamaño a la conocida Isla del Soto de Santa Marta y su entorno.

En la parcela vellesina se ha llevado a cabo por parte de los trabajadores municipales una labor que ha permitido entresacar los árboles con el objetivo de que se pueda acceder a la misma y darle utilidad.

A día de hoy la parcela ofrece un aspecto abierto yaccesible… garantizando el crecimiento y mantenimiento de los ejemplares que se han dejado en la misma, y su pervivencia ante una situación extrema, como pueda ser un fuego.

El objetivo del Consistorio es seguir trabajando en este terreno municipal, que es uno de los principales pulmones verdes del municipio por su tamaño y bloque de árboles, con labores tales como la poda y el mantenimiento, para que pueda ser un área de recreo y esparcimiento para los vecinos.

