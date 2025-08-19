Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La familia de Paula ha recibido el cheque bebé en La Vellés. EÑE

La Vellés entrega su octavo cheque bebé dotado con un millar de euros

El municipio armuñés estrenó esta iniciativa en la presente legislatura con una gran acogida

EÑE

La Vellés

Martes, 19 de agosto 2025, 10:40

La localidad armuñesa de La Vellés ha hecho entrega a una nueva familia del cheque bebé municipal con una dotación económica de un millar de euros con los que apoyará los primeros gastos del nuevo integrante de una familia del municipio.

El Consistorio vellesino se unió en septiembre de 2023 al grupo de medio centenar de municipios de la provincia que apoyan a las familias con aportaciones económica al recibir a un niño.

El Ayuntamiento armuñés aprobó, en su primer pleno de esta nueva legislatura, una ordenanza municipal que ayuda con 1.000 € a las familias que apuesten por tener hijos en el medio rural, y contribuyan de esa manera a mantener y revitalizar el municipio.

Apenas 100 días después de constituirse el Ayuntamiento se entregó el primer cheque bebé vellesino a una pareja que había tenido su segundo hijo y a día de hoy acumula un total de ocho ayudas entregadas a las familias.

Entre los municipios que han estrenado recientemente las ayudas a la natalidad hay localidades repartidas por todas las comarcas y la mayoría de los municipios cuentan con varios cientos de vecinos. Entre las nuevas localidades que ofrecen apoyo económico a la natalidad están: La Vellés, Vega de Tirados, Rollán, Encinas de Arriba, Buenavista, Macotera, Palaciosrrubios, Almenara de Tormes, Espino la Orbada y Beleña.

Espacios grises

