La Vellés entrega su noveno cheque bebé

EÑE La Vellés Viernes, 24 de octubre 2025, 19:02 Comenta Compartir

La localidad armuñesa de La Vellés ha alcanzado su noveno cheque bebé entregado a familias del municipio que han tenido la alegría de recibir un nuevo miembro. En esta ocasión el millar de euros con los que está dotada esta ayuda municipal, que se ha estrenado esta legislatura, ha sido entregada a los padres de Elizabeth.

«Se trata de una apuesta clara y decidida por la natalidad, el crecimiento poblacional y el apoyo a las familias del municipio», reseñó el alcalde, Javier Marcos, «para el Ayuntamiento es un motivo de enorme alegría poder entregar estas ayudas, porque significa que los políticas municipales funcionan, que La Vellés es atractiva para las familias jóvenes y que, en medio de un contexto de despoblación en el medio rural, resistimos y crecemos en nuestra comarca y en nuestra provincia».

El Consistorio vellesino se unió en septiembre de 2023 al grupo de medio centenar de municipios que apoyan a las familias con aportaciones económica al recibir a un niño. Apenas 100 días después de constituirse el Ayuntamiento se entregó el primer cheque bebé vellesino y a día de hoy acumula un total de nueve ayudas entregadas a las familias. «Desde el Ayuntamiento estamos encantados de recibir a nuevas familias que quieren asentarse en nuestro municipio, muy próximo a la ciudad, con todos los servicios básicos, y con una calidad de vida excepcional», indicó el regidor.