Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una retención en la A-66.

Un vehículo de grandes dimensiones provoca retenciones en la A-66, a la altura de Arapiles

Ha sucedido a las 20.06 horas

E.M.

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:16

Comenta

Un vehículo de grandes dimensiones ha sufrido una avería en el kilómetro 352 de la autovía A-66, en el término municipal de Arapiles, causando retenciones y dificultades en la circulación en sentido decreciente de la kilometración, hacia Gijón.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Castilla y León, el incidente se ha producido alrededor de las 20:06 horas y afecta al estrechamiento de los carriles en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 352,53 y 352,3, a la altura de Orejudo.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y circular con moderación en la zona, hasta que el vehículo pueda ser retirado y se restablezca completamente el tráfico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta por lluvias intensas y la llegada del primer aire polar el fin de semana
  2. 2 En libertad una de las detenidas en la operación antidroga de Salamanca por tener cinco hijos menores a su cargo
  3. 3 El agricultor reincidente: «No voy a entregar el maíz a este precio»
  4. 4 Confirmado el nuevo horario de las tiendas de Mercadona la semana que viene
  5. 5 Confirmada la fecha para el encendido de las luces de Navidad en Salamanca
  6. 6 Activo el escudo de la ciudad contra las bandadas invernales de estorninos
  7. 7 Un incidente sanitario moviliza a una UVI móvil y a la Policía hasta la biblioteca de Gabriel y Galán
  8. 8 El pueblo más bonito de España para viajar en octubre está en Castilla y León, según National Geographic
  9. 9 Absuelto por sufrir un brote psicótico el hombre que acuchilló a un padre y su hija en un garaje en la Chinchibarra
  10. 10 Desarticulada una red de falsificación de certificados para obtener residencia en España con sede en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un vehículo de grandes dimensiones provoca retenciones en la A-66, a la altura de Arapiles

Un vehículo de grandes dimensiones provoca retenciones en la A-66, a la altura de Arapiles