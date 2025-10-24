Un vehículo de grandes dimensiones provoca retenciones en la A-66, a la altura de Arapiles Ha sucedido a las 20.06 horas

Viernes, 24 de octubre 2025

Un vehículo de grandes dimensiones ha sufrido una avería en el kilómetro 352 de la autovía A-66, en el término municipal de Arapiles, causando retenciones y dificultades en la circulación en sentido decreciente de la kilometración, hacia Gijón.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Castilla y León, el incidente se ha producido alrededor de las 20:06 horas y afecta al estrechamiento de los carriles en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 352,53 y 352,3, a la altura de Orejudo.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y circular con moderación en la zona, hasta que el vehículo pueda ser retirado y se restablezca completamente el tráfico.