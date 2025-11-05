Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramo de la carretera que une Ciudad Rodrigo y Lumbrales D.S.

Varias carreteras del oeste salmantino contarán con elementos para evitar accidentes con la fauna

Las Cortes secundan esta iniciativa socialista que busca reducir este tipo de siniestros

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:27

Comenta

Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad una iniciativa del PSOE para reducir la siniestralidad con la fauna en varias carreteras secundarias de la provincia de Salamanca.

En concreto, las medidas se aplicarán en las vías SA-315 (entre La Fuente de San Esteban y Almendra), la SA-305 (entre La Fuente de San Esteban y la provincia de Zamora), la CL-517 (desde la ciudad de Salamanca en su cruce con la N-620 hasta La Fregeneda), la SA-324 (entre Ciudad Rodrigo y Lumbrales) y la SA-201 (entre Tamames y el límite con Extremadura).En todas ellas se colocarán elementos disuasorios para la fauna, como sistemas de señalización inteligente con visión artificial que detecte y avise de animales en la calzada mediante la combinación de cámaras de espectro visible con infrarrojos, así como barreras de olor utilizando feromonas que atraigan o repelan de manera olfativa a los animales.

La socialista Rosa Rubio ha defendido que estas medidas «ya funcionan, y con éxito, en varios tramos de siete carreteras de Castilla y León» y ha alertado del aumento del número de accidentes con animales involucrados. La propuesta incluye la aplicación «permanente, habitual y continuada» de planes de limpieza y desbroce de cunetas por parte de las administraciones pertinentes para dotar de mayor visibilidad y tiempo de reacción a los conductores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro salmantinos presentes en la lista Forbes 2025
  2. 2 La Bonoloto deja un buen pellizco en un pueblo de Salamanca
  3. 3 Indignación en Pelabravo por la destrucción de las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  4. 4 El policía de Ávila acusado de matar a su madre de 93 años y tirar el cadáver en una cuneta, en Topas y bajo vigilancia las 24 horas del día
  5. 5 Viento, lluvia, tormenta o granizo: por qué está bajo aviso amarillo cada zona de Salamanca
  6. 6 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «Por San Martino mata tu cochino, coge la piña y...»
  7. 7 Detenido en Carbajosa de la Sagrada al volante de un coche robado en Portugal
  8. 8 Anciana a la fuga: la mujer de 88 años acusada de amenazar con dos cuchillos a su hijo en Alba da plantón a la juez y esta la pone en busca
  9. 9 Oposición contra la instalación de una fábrica de explosivos: «No va a haber un polvorín en el pueblo»
  10. 10 La Guardia Civil intercepta a un hombre con 180 kilos de cobre en Vitigudino

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Varias carreteras del oeste salmantino contarán con elementos para evitar accidentes con la fauna

Varias carreteras del oeste salmantino contarán con elementos para evitar accidentes con la fauna