Varias carreteras del oeste salmantino contarán con elementos para evitar accidentes con la fauna

Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad una iniciativa del PSOE para reducir la siniestralidad con la fauna en varias carreteras secundarias de la provincia de Salamanca.

En concreto, las medidas se aplicarán en las vías SA-315 (entre La Fuente de San Esteban y Almendra), la SA-305 (entre La Fuente de San Esteban y la provincia de Zamora), la CL-517 (desde la ciudad de Salamanca en su cruce con la N-620 hasta La Fregeneda), la SA-324 (entre Ciudad Rodrigo y Lumbrales) y la SA-201 (entre Tamames y el límite con Extremadura).En todas ellas se colocarán elementos disuasorios para la fauna, como sistemas de señalización inteligente con visión artificial que detecte y avise de animales en la calzada mediante la combinación de cámaras de espectro visible con infrarrojos, así como barreras de olor utilizando feromonas que atraigan o repelan de manera olfativa a los animales.

La socialista Rosa Rubio ha defendido que estas medidas «ya funcionan, y con éxito, en varios tramos de siete carreteras de Castilla y León» y ha alertado del aumento del número de accidentes con animales involucrados. La propuesta incluye la aplicación «permanente, habitual y continuada» de planes de limpieza y desbroce de cunetas por parte de las administraciones pertinentes para dotar de mayor visibilidad y tiempo de reacción a los conductores.