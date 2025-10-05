Valverde de Valdelacasa cumple con la tradicional festividad de la Virgen del Rosario Los fieles participaron en la misa, procesión y la subasta de las ofrendas ante la imagen de la Virgen

Momento de la subasta de las ofrendas ante la imagen de la Virgen del Rosario.

TEL Valverde de Valdelacasa Domingo, 5 de octubre 2025, 22:50

Los fieles de Valverde de Valdelacasa no faltaron a la tradicional celebración de la festividad de la Virgen del Rosario, que contó con la misa y la procesión, además de la tradicional subasta de ofrendas, que contó con una notable participación entre los presentes y consiguió recaudar en torno a 1.200 euros.

Se trata de una de las celebraciones religiosas más arraigadas en la localidad, cuyo patrón es Santiago Apóstol y donde también se celebra la Cruz de mayo y la Virgen de Fátima.

Diferentes momentos de la celebración.