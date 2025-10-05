Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Momento de la subasta de las ofrendas ante la imagen de la Virgen del Rosario. TEL

Valverde de Valdelacasa cumple con la tradicional festividad de la Virgen del Rosario

Los fieles participaron en la misa, procesión y la subasta de las ofrendas ante la imagen de la Virgen

Valverde de Valdelacasa

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:50

Los fieles de Valverde de Valdelacasa no faltaron a la tradicional celebración de la festividad de la Virgen del Rosario, que contó con la misa y la procesión, además de la tradicional subasta de ofrendas, que contó con una notable participación entre los presentes y consiguió recaudar en torno a 1.200 euros.

Se trata de una de las celebraciones religiosas más arraigadas en la localidad, cuyo patrón es Santiago Apóstol y donde también se celebra la Cruz de mayo y la Virgen de Fátima.

Diferentes momentos de la celebración.
Imagen principal - Diferentes momentos de la celebración.
Imagen secundaria 1 - Diferentes momentos de la celebración.
Imagen secundaria 2 - Diferentes momentos de la celebración.

