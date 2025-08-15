Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de los fieles de Vallejera con la imagen de la Virgen sobre el paso con ruedas para facilitar la procesión. FOTOS:TEL

Vallejera honra a la Virgen de la Encarnación y mañana, a San Roque

El paso de la imagen estrena ruedas para facilitar la procesión y evitar que los fieles, muchos de ellos mayores, carguen con la talla.

TEL

Vallejera de Riofrío

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:09

La localidad de Vallejera de Riofrío ha celebrado esta mañana de viernes festivo la primera de las dos procesiones enmarcadas dentro de su programa a mediados de este mes de agosto.

La Virgen de la Encarnación ha protagonizado las celebraciones que han comenzado una hora más tarde de lo inicialmente previsto por coincidir con Valdesangil. Tras la eucaristía celebrada en la iglesia, los fieles han portado la imagen de la Virgen en procesión y han estrenado las ruedas instaladas en el paso para facilitar el recorrido y evitar que los voluntarios, muchos de ellos mayores, carguen sobre sus hombros con la imagen garantizando así la continuidad de esa tradición.

Después de recorrer las principales calles del municipio, los participantes en los actos religiosos han acompañado a la imagen en su regreso al templo de un municipio que honrará hoy a San Roque. Será también con la misa y la procesión para bendecir ese municipio.

