Universitarios internacionales exploran la conservación de Siega Verde de primera mano

El yacimiento de arte rupestre al aire libre de Siega Verde ha recibido la visita de quince estudiantes internacionales procedentes de Europa y América, tanto del Máster de Estudios Avanzados e Investigación en Historia, de la Universidad, como alumnos de Grado. La jornada busca desarrollar trabajos específicos en este espacio, Patrimonio Mundial de la Humanidad. La preservación de los grabados, los acuerdos entre la institución académica y la Fundación Siega Verde, y las nuevas tecnologías y ambiciosos proyectos como el del gemelo digital, son algunos de los temas a tratar.

Olivia Rivero, profesora de Prehistoria del departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, explicó el actual proyecto entre manos, que tiene como objetivo «hacer una documentación integral usando las nuevas tecnologías, y a su vez, elaborar un protocolo de supervisión y monitorización de los agentes que inciden sobre la conservación de las rocas», es decir, agentes biogénicos como líquenes, vegetación y árboles, o bien agentes geológicos derivados de inundaciones, sedimentación y otros fenómenos. El estudio se centrará en la monitorización y parametrización de estos agentes. «Esto nos permitirá intervenir en el caso de que haya problemas de conservación en las rocas», detalló.

Los alumnos aprenden así técnicas de documentación y supervisión mediante drones, entre otros aspectos, un trabajo de campo que se dividió, en primer lugar, en una visita al yacimiento para comprobar el estado de las rocas, y una segunda parte centrada en la parte técnica. «Existen graves problemas de deterioro por colonización vegetal, que han afectado a una parte significativa de las rocas», apreció la profesora. De hecho, una de las investigaciones actuales de la Fundación se centra en estudiar, utilizando rocas sin grabados, métodos eficaces para eliminar los líquenes sin dañar los grabados, además de determinar su evolución con el paso el tiempo. «Necesitamos saber qué es lo que hace que los líquenes proliferen y permitir la visibilidad del grabado», puntualizó.

Por otro lado, Luis Ballesteros, director de la Fundación Siega Verde, destacó la continuidad del proyecto Gestores, subvencionado por la Junta de Castilla y León, el cual ya ha dado los primeros frutos.«Esta semana publicaremos un contrato muy importante para la ejecución del mismo; el del monitoreo y la intervención in situ en los paneles», añadió Luis Ballesteros, quien además señaló que Siega Verde ha de convertirse en un centro de formación de la mano del convenio con la Universidad. «Siega Verde tiene que evolucionar en este sentido», insistió. «La conservación y la investigación son los dos pilares sobre los que tiene que asentarse».