Unanimidad en Carbajosa para iniciar la transformación del consultorio en centro de Salud El pleno aprobó el inicio del estudio de detalle que permitirá modificar y ampliar la parcela de equipamiento SG-EQ-2-S

EÑE/ Paula Zorita Carbajosa de la Sagrada Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:27

El Pleno del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada aprobó ayer, en sesión ordinaria, el estudio de detalle que permitirá modificar y ampliar la parcela de equipamiento SG-EQ-2-S, paso imprescindible para transformar el actual consultorio médico en un centro de salud. La propuesta salió adelante por unanimidad. El alcalde, Pedro Samuel Martín, destacó que la medida «abre la puerta a un servicio sanitario acorde a un municipio que no deja de crecer».

También obtuvo apoyo unánime la adhesión al convenio entre la Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias para unificar la gestión de los procesos selectivos de ingreso en los cuerpos de Policía Local. Según explicó el regidor, este sistema «este convenio facilitará la eficacia, la coordinación y la homogeneidad en la selección de los agentes».

El pleno aprobó asimismo el cambio de destino de 45.489,37 euros sobrantes de actuaciones ya finalizadas, fondos que se emplearán en la obra de la cubierta del pabellón municipal. Además, salió adelante una modificación de la ordenanza de convivencia, centrada en corregir artículos e incorporar otros destinados a sancionar la invasión de la vía pública por vegetación de fincas privadas.

El punto más tenso de la sesión llegó con la moción del PSOE para ampliar progresivamente la plantilla de la Policía Local. Su portavoz, Sara Sánchez, defendió que la propuesta persigue «garantizar una dotación que cubra adecuadamente las necesidades del municipio y ofrezca un servicio continuo y de calidad».

Pedro Samuel Martín pidió al PSOE su retirada por considerar que «invade un procedimiento legalmente establecido y competencias propias del alcalde en el marco de la nueva Relación de Puestos de Trabajo que está precisamente en marcha y resulta una injerencia». Sánchez respondió que «cualquier moción podría ser entonces considerada una injerencia; si no quieren aprobarla, voten en contra, pero no la vamos a retirar».

Jesús Luis de San Antonio fue tajante al afirmar que evitar este debate supone «trabajar por la incompetencia del Gobierno» y que la problemática «está en la calle». La moción fue tumbada por los votos en contra tanto del equipo de Gobierno con el apoyo del concejal de Vox.

Por último, también se informó en pleno de la baja voluntaria de Jesús de San Antonio del partido político Ciudadanos, quien pasa a ostentar la condición de concejal no adscrito, dejando así de formar parte del Grupo Mixto.