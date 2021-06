Una vida dedicada a los demás: así era la vida de María, asesinada en Etiopía

Frase que llevaba grabada la salmantina como modo de vida, que volvió a cambiar de rumbo tras un año en Oriente Medio, para dirigirse a Sudamérica, concretamente a México, para seguir aportando sus conocimientos de coordinadora.

Después de estar dos años en el país latinoamericano, en 2019 volvió al continente africano para trabajar en Nigeria durante 8 meses. En esta etapa, realizó una entrevista con Radio Nacional de España, en las fechas previas a la navidad y alejada de su familia, María se reafirmaba: “Estoy plenamente convencida de lo que hago y de la necesidad de estar aquí. Le pido al nuevo año seguir trabajando en lo que creo cada día”

Este lugar fue su residencia antes de marcharse a su último destino, Etiopía.

“La mejora constante a través del autoaprendizaje es una parte importante de mi estilo de vida”, así se definía la salmantina.

Médicos Sin Frontera no fue el único lugar donde ejerció, ya que sus inicios se remontan a cuando tenía 16 años, momento en que comenzó a compaginar el voluntariado en diferentes países con sus estudios. Esta afición por los viajes de voluntariado no se quedó en un hobbie, si no que hizo de ello su modo de vida. Sus primeros trabajos fueron de voluntaria en el internado Regina Pacis en Bombay (India), enseñando y ayudando con su rutina diaria.

Su modo de vida servicial le hizo trabajar en lugares muy dispares, como organizaciones para el medio ambiente, La Cañada Real, centros sociales, equipos de reinserción de personas...

En Sanchotello, la localidad de Salamanca donde pasaba sus veranos, era muy conocida por su labor servicial, y los vecinos recuerdan que a María le encantaba regresar a sus orígenes para disfrutar de su familia y amigos.