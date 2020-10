Una residencia de mayores de Aldeadávila, afectada por un brote de coronavirus

La residencia de personas mayores “La Llanada I” de Aldeadávila de la Ribera está en jaque ante la detección de una treintena de positivos a la COVID-19 tanto entre los trabajadores como entre los propios residentes.

De titularidad municipal, el centro asistencial registró en los últimos días un importante incremento en los positivos hasta situarse en la jornada de ayer en 27 de las personas mayores atendidas con positivo en coronavirus, así como 4 trabajadoras con PCR positiva y otras 11 en cuarentena a la espera de resultados.

A pesar de esta situación, el alcalde de Aldeadávila de la Ribera, Santiago Hernández, señaló ayer que “se ha cerrado la residencia y afortunadamente los positivos detectados tienen todos ellos sintomatología leve”.

Según señalan desde el entorno de la residencia, el contagio en la residencia “habría llegado desde Salamanca, a través de un contacto estrecho con las trabajadoras, transmitiéndose el virus al resto de los internos”.

Con el objetivo de intentar cortar el avance del coronavirus, además de aislar la residencia de cualquier contacto con el exterior, se han realizado pruebas PCR a los internos, estando todavía a la espera de los resultados prácticamente la mitad de ellos, “por lo que la cifra de contagios en la residencia podría ascender por lo menos una veintena más en los próximos días, una vez que se conozcan los resultados de esta segunda tanda de PCR”, señalaban fuentes cercanas a los residentes.

Esta situación ha llevado al Consistorio de Aldeadávila de la Ribera a tener que realizar nuevas contrataciones para suplir las bajas en la plantilla provocadas tanto por los positivos confirmados en cuatro trabajadoras como por el confinamiento domiciliario de otras 11 empleadas municipales.

A pesar del incremento de positivos y los posibles aumentos en los próximos días, se espera que el brote no salga de la residencia y pueda contenerse para que no afecte al resto de la población de Aldeadávila de la Ribera que hasta este momento ha tenido una muy favorable evolución de la pandemia no superando hasta ahora el centenar de enfermos registrados desde marzo en la Zona Básica de Salud.