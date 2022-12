Un árbol de navidad muy gastronómico en Aldealengua

Aunque en la asociación de mujeres y jubilados de Aldealengua son muchos más miembros, no son más de 25 las mujeres que reúnen ganas y tiempo para que su municipio luzca lo más bonito posible en estas fechas navideñas.

Cada año, suman una idea nueva para adornar el árbol más emblemático del municipio, situado junto a la travesía. En esta ocasión son sartenes y elementos culinarios los que ponen el color y dan forma a este elemento navideño, siguiendo con la tradición de contar con decoración reciclada.

Pero no solo decoran el árbol, sino que, según narra Vicenta Recio, miembro de la asociación: “El Belén que también se ve desde la carretera, los elementos que decoran el Ayuntamiento, e incluso el parque o las calles del municipio, también son obra nuestra”. Para ello dedican todo el tiempo que pueden desde octubre; el Ayuntamiento colabora con ellas para facilitarles los materiales, y, en ocasiones, son ellas las que se encargan de realizar las recogidas, pero mantienen su compromiso tanto de hacer elementos decorativos nuevos, como de restaurar los que aún pueden tener más vida. Este año llamarán la atención también los muñecos de nieve que adornarán las calles, elaborados con neumáticos. o grandes estrellas polares que están realizadas con perchas.

La temática de la decoración de este año podría resultar controvertida, ya que vivimos una época en la que cualquier gesto en el que se asocie a la mujer a un rol históricamente de mujeres, podría resultar un tema puesto en el disparadero. Ante esto, Vicenta Recio responde con sorna: “A las feministas que no les guste nuestro árbol, les diría que más feministas somos nosotras que colgamos las sartenes y no cocinamos”, dice entre risas. Ellas piensan en el bien común del municipio, y la polémica es algo en lo que no caen.

Ya están ultimando los adornos de este bonito árbol que en breve lucirá para disfrute de los vecinos durante todas estas fechas tan señaladas. Las sartenes, donadas precisamente por los habitantes de Aldealengua, cuentan con motivos navideños tales como flores de pascua, muñecos de nieve, lazos y colores bien llamativos que alegran este emplazamiento.

Llevan más de dos meses regalando su tiempo e imaginación a todo el municipio de Aldealengua para que este mes sea un lugar mágico que visitar y para que cuente con rincones repartidos por toda la localidad donde parar a hacerse una foto y disfrutar un poco más de la Navidad, una época en la que los encuentros y los recuerdos también giran en torno a los elementos decorativos.