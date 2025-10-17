Tres ediles socialistas forman gobierno en Zorita de la Frontera tras la dimisión de los populares Francisco José Sánchez Iglesias ha sido nombrado regidor con el voto a favor de los ediles

Jorge Holguera Illera Zorita de la Frontera Viernes, 17 de octubre 2025, 18:31

«Hay que sacar esto adelante con ayuda de todos y de la gente», han sido las primeras palabras pronunciadas por Francisco José Sánchez Iglesias tras ser nombrado alcalde de Zorita de la Frontera por unanimidad con el voto de los tres ediles que han formado gobierno este viernes tras la dimisión del alcalde y los dos ediles populares que gobernaban el municipio hasta el pasado jueves.

«Lo primero que queremos hacer es saber cómo está todo, las cuentas y la prioridad es la residencia», ha dicho el nuevo regidor.

La falta de luz como consecuencia de unas tareas de mantenimiento no ha impedido el normal desarrollo de la sesión plenaria.

El pleno extraordinario ha comenzado a las 12:40 horas. El primer punto del orden del día ha sido la toma de posesión de Verónica Gil Heredia como concejal del Ayuntamiento de Zorita de la Frontera. La credencial necesaria de la nueva concejal llegó al Ayuntamiento de Zorita el lunes.

Posteriormente los tres ediles socialistas, Francisco José Sánchez Iglesias, Vicente Astudillo Escudero y Verónica Gil Heredia, han procedido a elegir al nuevo alcalde. El regidor ha prometido el cargo. Previamente el secretario, José Antonio Maza, ha hecho lectura de la normativa aplicable en este caso a municipios de entre 101 y 250 habitantes con cinco concejales. «Tiene que haber al menos, para formar corporación dos tercios de concejales», condición que se cumple al quedar tan sólo tres de los cinco que debería tener este Ayuntamiento como consecuencia de las cuatro dimisiones producidas desde el comienzo de la legislatura tras los comicios de 2023.

«Pueden ser candidatos a alcalde todos los concejales, si alguno obtiene la mayoría de los votos es proclamado electo, si ninguno consigue dicha mayoría será proclamado electo el concejal que hubiera tenido más votos en las elecciones», ha detallado el secretario.

Aunque este supuesto no ha sido necesario porque el nuevo alcalde fue elegido por unanimidad por los tres miembros del pleno, el secretario ha recordado que Francisco José Sánchez Iglesias obtuvo 42 votos, Vicente Astudillo Escudero, 40 y Verónica Gil Heredia, 30. El secretario ha dado un papel en blanco a cada uno de los tres ediles, en el que cada concejal ha podido escribir el nombre del candidato por el que optaba. Todos han votado por el nuevo alcalde, Sánchez Iglesias.