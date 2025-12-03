Transportes aprueba el proyecto de trazado para mejorar la travesía de Béjar con 2,2 millones El proyecto incluye carril bici, pasos peatonales semaforizados y la rehabilitación de la carretera N-630A para conectar el centro con la zona comercial y el barrio de Palomares

E. P. Salamanca Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:31

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde al expediente de información pública y al proyecto definitivo para mejorar la travesía de Béjar, en la provincia de Salamanca, en la carretera N-630A, entre los kilómetros 411,220 y 414,400. La inversión estimada asciende a 2,2 millones de euros.

El proyecto fue presentado por primera vez en marzo de 2023 y, tras dos años y medio de tramitación, finalmente ha recibido la aprobación definitiva. La resolución se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras haber superado la fase provisional y el trámite de información pública, según informó el Ministerio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El objetivo principal de esta actuación es reforzar la seguridad vial y reducir los riesgos para peatones y ciclistas. Entre las principales medidas proyectadas se incluyen la reordenación de la sección transversal de la vía, la implantación de un carril bici que conecte la Plaza España y el Parque Municipal con la red ya existente, la creación de pasos peatonales semaforizados, así como la construcción de nuevas aceras y mejoras de accesibilidad.

Además, se contempla la rehabilitación superficial del firme con capa de rodadura fonoabsorbente, junto con señalización y gestión de residuos.

Con esta aprobación, el Ministerio continuará con la redacción del proyecto de construcción, definiendo con detalle las actuaciones necesarias para garantizar su correcta ejecución y explotación, conforme a la normativa de carreteras.

La intervención forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, con una inversión superior a 86,10 millones de euros en Salamanca desde junio de 2018.