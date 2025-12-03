Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la travesía de Béjar. TEL

Transportes aprueba el proyecto de trazado para mejorar la travesía de Béjar con 2,2 millones

El proyecto incluye carril bici, pasos peatonales semaforizados y la rehabilitación de la carretera N-630A para conectar el centro con la zona comercial y el barrio de Palomares

E. P.

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:31

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde al expediente de información pública y al proyecto definitivo para mejorar la travesía de Béjar, en la provincia de Salamanca, en la carretera N-630A, entre los kilómetros 411,220 y 414,400. La inversión estimada asciende a 2,2 millones de euros.

El proyecto fue presentado por primera vez en marzo de 2023 y, tras dos años y medio de tramitación, finalmente ha recibido la aprobación definitiva. La resolución se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras haber superado la fase provisional y el trámite de información pública, según informó el Ministerio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El objetivo principal de esta actuación es reforzar la seguridad vial y reducir los riesgos para peatones y ciclistas. Entre las principales medidas proyectadas se incluyen la reordenación de la sección transversal de la vía, la implantación de un carril bici que conecte la Plaza España y el Parque Municipal con la red ya existente, la creación de pasos peatonales semaforizados, así como la construcción de nuevas aceras y mejoras de accesibilidad.

Además, se contempla la rehabilitación superficial del firme con capa de rodadura fonoabsorbente, junto con señalización y gestión de residuos.

Con esta aprobación, el Ministerio continuará con la redacción del proyecto de construcción, definiendo con detalle las actuaciones necesarias para garantizar su correcta ejecución y explotación, conforme a la normativa de carreteras.

La intervención forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, con una inversión superior a 86,10 millones de euros en Salamanca desde junio de 2018.

