«El tránsfuga no va a poder mejorar su situación económica y va a tener que mendigar para seguir viviendo de la política» Con esas palabras, el alcalde de Béjar ha criticado la actitud de las dos concejalas no adscritas por apoyar una moción de censura con los votos obtenidos por el PP, formación a la que pertenecieron, en las pasadas elecciones.

TEL Béjar Martes, 22 de julio 2025, 18:22

El alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, ha salido al paso este martes sobre la presentación de la moción de censura por parte del PSOE, Tú Aportas y las dos concejalas no adscritas. En una intervención en el Ayunta miento, ha dado lectura a unas declaraciones de un senador y varios representantes socialistas en el que ha hablado del transfuguismo como un caso de corrupción por no respetar la decisión del pueblo en un gesto de «compra venta» y un «ataque frontal».

Con ese discurso, ha querido llamar la atención sobre el doble discurso del PSOE en relación a las mociones de censura. «Es el todo vale y creo que los bejaranos le pasarán factura en las próximas elecciones», ha afirmado Luis Francisco Martín.

Además, ha dirigido unas duras palabras a las dos ediles no adscritas, Olga García y Araceli Dorado, para advertir que no podrán mejorar su situación económica. «Vamos a estar expectantes porque una cosa es que el tránsfuga pueda votar y otra es que pueda mejorar sus condiciones económicas. Va a tener que seguir mendigando para seguir viviendo de la política y lo va a tener difícil», afirmó en la rueda de prensa.

Por otro lado, ha reconocido que será difícil, pero ha avanzado que el PP intentará hacer algún recurso si bien juega en su contra ser uno de los primeros municipios de Castilla y León en la que ediles de un ayuntamiento se acogen a esa medida del Tribunal Constitucional para presentar una moción de censura. «Lamento esta situación por mi ciudad, a la que quiero y en la que vivo al contrario que otros que quieren lo que quieren porque no se ven lo mismo los problemas estando en Béjar que viviendo en Cabezas Altas», ha explicado.

Por otro lado, ha lanzado un mensaje a Antonio Cámara: «va a ser un alcalde que jamás ha sido elegido por el pueblo. Fue alcalde una vez traicionando a sus compañeros y ahora mismo traicionando a otro partido«. Y con respecto a futuras medidas para la ciudad, ha afirmado que votarán a favor de todo aquello que sea positivo para la ciudad.

Con respecto a un posible recurso, el alcalde ha avanzado que solicitará a los servicios jurídicos municipales que se aseguren de que la moción de censura se ajusta a la normativa vigente y busquen asistencia a instancias superiores para que faciliten una aclaración sobre la decisión del Tribunal Constitucional. «Nos han cambiado las reglas del juego en el segundo tiempo», ha concluido.

Por su parte, el PP de Salamanca ha lamentada este martes que «el desgobierno sanchista se apodere de Béjar» por una moción de censura que, en su opinión, paralizará la ciudad. Además, ha afirmado que será implacable en su vigilancia al nuevo equipo de gobierno en los acuerdos que se alcancen para repartir los presupuestos municipales.

Finalmente, Javier Hernández ha recordado que las dos concejalas no adscritas darán su apoyo al nuevo alcalde con los votos del PP y que llegó al Ayuntamiento para trabajar y no para entrar en batallas en las redes sociales con descalificaciones. «Se va a paralizar una ciudad que tendrá que coger un nuevo rumbo. No nos hacen daño a nosotros sino a Béjar», ha afirmado para añadir también que él mismo ha llevado cuatro concejalías cobrando bastante menos dinero que su predecesora en la pasada legislatura. «Hemos leído un comentario en las redes sociales en el que una señora que afirmaba que el alcalde actual estaba cobrando lo mismo que el anterior. Luis Francisco Martín ha estado cobrando entre 200 o 300 euros mientras que el anterior cobraba bastante más», ha concluido.