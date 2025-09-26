Tradición, impulso y nuevas metas en Valverdón El Ayuntamiento trabaja en mejoras urbanas y propuestas culturales para seguir construyendo un entorno atractivo, dinámico y lleno de oportunidades todo el año

EÑE/F. Martín Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:46 Compartir

El Ayuntamiento de Valverdón continúa apostando por el desarrollo sostenible, el bienestar de las familias y la dinamización cultural como pilares para seguir construyendo un municipio atractivo, vivo y participativo.

Uno de los proyectos más destacados en los que trabaja es el acondicionamiento de la entrada del pueblo, que contempla la creación de zonas verdes, áreas de paseo y espacios de descanso. Esta primera fase, financiada a través de los planes provinciales de la Diputación, contribuirá a mejorar la imagen y funcionalidad del entorno, creando un acceso más agradable y pensado para el disfrute de vecinos.

El compromiso con las familias se refuerza también con el lanzamiento de dos líneas de ayudas importantes. Por un lado, se ha abierto la convocatoria de subvenciones para la adquisición de libros de texto no incluidos en el Plan Releo y material escolar, dirigidas a alumnado empadronado en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Por otro lado, el Ayuntamiento mantiene activas las ayudas por nacimiento, una medida que busca apoyar la natalidad y fijar población.

El dinamismo cultural es otro de los ejes principales. La Asociación de Mujeres y la Asociación Cultural La Aceña organizan actividades mensuales, y durante este verano han impulsado con gran éxito propuestas como las 'Noches al fresco' o la primera Marcha Nocturna. Además, de la Semana Cultural organizada por el Consistorio. Empresas, clubes y vecinos colaboran activamente, aportando ideas y sumándose a la vida del pueblo.

Valverdón ya prepara con ilusión la tercera edición de su belén viviente, que se celebrará el 20 de diciembre. Una cita que une tradición, participación vecinal y espíritu navideño, y que se consolida como uno de los eventos culturales más esperados del año.

Temas

Vecinos

Valverdón