Tradición y belleza en Monsagro

S. Dorado Monsagro Miércoles, 10 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La localidad de Monsagro se prepara para unas fiestas por todo lo alto: las fiestas patronales en honor al Santo Cristo del Amparo. Todo comienza con el adorno de las calles, mañana a las 17:30 horas, tras lo cual llegan las primeras citas con la diversión, en forma de fiesta de la espuma y color fest, un evento en el que los participantes deben acudir vestidos de blanco y predispuestos a mancharse de todos los colores. La discoteca móvil Moonlit redondeará la primera jornada festiva a partir de la medianoche.

El viernes comenzará con un concurso de tortillas de patata, tanto tradicional como creativa, poniendo a prueba las habilidades culinarias de los vecinos y obsequiando al público con un aroma irresistible. Por la tarde se celebrará el tradicional pasacalles para subir al Cristo del Amparo, patrón de las fiestas, hasta la ermita: una peregrinación especialmente participativa y con una cuidada coreografía. Después, los disfraces, en categorías infantil y adulto, animarán el pueblo con la compañía de la charanga Unis, y el grupo Acuarela será la estrella de la noche con su verbena, seguida de más discoteca móvil.

Monsagro madrugará el sábado con un pasacalles tradicional, acompañado de limón serrano para los participantes. La misa y la procesión de las fiestas centrarán esta jornada matinal, en la que la plaza asiste atenta al ofertorio y la subasta del bollo maimón. Para finalizar, un convite cortesía del Ayuntamiento congregará a todo el pueblo en el local multiusos.

Por la tarde, los carretones harán correr a los más pequeños por la Plaza Mayor y la calle Alcalá. Este será el aperitivo ideal para un encierro y suelta de vaquillas, regados con sangría y animados por la charanga, en las mismas zonas. Vivaldi Fiesta Total tomará las riendas de la noche, con la entrega de premios de los diferentes concursos.

La despedida incluirá la bajada del Cristo nuevamente, y una comida de confraternización en el frontón, en forma de paellada, anunciará los últimos actos: hinchables y música folk.

Ampliar Mª Isabel Rodríguez, alcaldesa: «Pronto tendremos el túnel inmersivo» A unas fiestas marcadas por bellas tradiciones en honor al Santo Cristo del Amparo se suman novedades que supondrán un impulso para el día a día del pueblo y su proyección como destino de interés en muchos aspectos. ¿Qué destacaría de las fiestas? —Lo principal es la subida del Cristo, y la programación es la habitual. No sabemos si alguien se animará a bailar el bollo maimón antes de su subasta. ¿Qué importantes cambios se avecinan en Monsagro? —Lo más importante es que, por fin, se va a iniciar la obra del túnel inmersivo para el Centro de Interpretación. La finalización de la subvención está fijada para el 1 de enero de 2026. Las proyecciones mostrarán el fondo marino a través de las gafas de realidad virtual. ¿Hay más novedades a la vista? —Seguimos a la espera de los informes de Patrimonio de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pontificia para la declaración BIC de Las Eras. Confiamos en que todo vaya bien. Se han solicitado los informes a ambos organismos, para que sean independientes. Además, vamos por fin a comenzar la reforestación de la Reserva de la Biosfera, que se licitó el 14 de febrero, y para la que la Junta nos ha otorgado una prórroga, ya que las condiciones a partir de esa fecha eran malísimas. Solo se ha podido trabajar en el monte lo justo para hacer los hoyos, y ahora viene la plantación. Comenzaremos a finales de septiembre o comienzos de octubre, que es la época idónea.

El programa

Jueves, 11

• 18:00 horas – Fiesta en la plaza: Color Fest y espuma.

• 0:00 horas – Disco móvil.

Viernes, 12

• 12:00 horas – Concurso de tortillas.

• 17:30 horas – Pasacalles para subir al Cristo.

• 18:00 horas – Subida del Cristo, misa y tradicional apertura de fiestas.

• 19:00 horas – Concurso de disfraces (adulto e infantil).

• 23:30 horas – Verbena con el Grupo Acuarela. Al finalizar, disco móvil.

Sábado, 13

• 9:00 horas – Pasacalles tradicional.

• 12:30 horas – Misa, procesión, ofertorio y subasta del bollo maimón.

• 14:00 horas – Convite ofrecido por el Ayuntamiento.

• 16:30 horas – Carretones.

• 17:30 horas – Encierro y suelta de vaquillas, con sangría y charanga.

• 19:00 horas – Actuación de la charanga.

• 23:30 horas – Verbena con Vivaldi Fiesta Total.

Domingo, 14

• 9:00 horas – Pasacalles.

• 13:15 horas – Misa y bajada del Cristo a la ermita.

• 14:30 horas – Paella en el frontón.

• 18:00 horas – Hinchables.

• 19:00 horas – Actuación del Grupo Baleo.