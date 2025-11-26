Torresmenudas se prepara para vivir una Navidad cercana y familiar

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

La Navidad ya se siente en Torresmenudas. En este pequeño municipio del alfoz de Salamanca, las fiestas se viven de manera especialmente íntima y familiar. Las calles se engalanan, la iglesia acoge el tradicional Belén y los vecinos se preparan para reencontrarse alrededor de sus hogares, el verdadero epicentro de la celebración, tal y como explica el alcalde, Hilario Hernández Cirilo. Pero más allá del ambiente navideño, el Ayuntamiento mantiene un trabajo constante durante todo el año con el objetivo de fijar población y ofrecer a quienes ya viven o desean instalarse en el municipio las mejores condiciones posibles.

Con cerca de doscientos habitantes, Torresmenudas ha logrado en los últimos años atraer a parejas jóvenes que apuestan por la tranquilidad del entorno sin renunciar a la proximidad a Salamanca, uno de sus principales atractivos. El Consistorio trabaja de forma continuada para mantener y mejorar los servicios básicos, acondicionar edificios municipales, renovar calles y crear nuevos espacios de ocio que favorezcan la convivencia. Todo ello con la intención de garantizar una calidad de vida que permita arraigar a quienes buscan un lugar donde comenzar o continuar su proyecto vital.

La conservación del patrimonio y la identidad local también ocupa un papel central en la labor municipal. El término de Torresmenudas alberga vestigios arqueológicos de notable valor, entre los que destaca un antiguo poblado de la Edad del Bronce situado en el paraje del Teso del Cuerno, compartido con Forfoleda. Su historia se combina con un entorno natural privilegiado, perfecto para realizar excursiones en cualquier época del año y disfrutar de los campos que rodean la localidad.

El patrimonio arquitectónico también es un atractivo para vecinos y visitantes. Destaca la iglesia de San Román Mártir, con su portada románica del siglo XII, una de las joyas del municipio, reconocida por sus arcos concéntricos y relieves; y la fuente de Val de la Ermita, tradicional lugar de encuentro. Y para quienes buscan naturaleza y tranquilidad, Torresmenudas ofrece una red de senderos.

Contacto

Ayuntamiento. Calle de la Paz, 1, 37110, Torresmenudas, Salamanca

923321539

Página web