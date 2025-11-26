Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fijar población es uno de los objetivos de Torresmenudas.
CONTENIDO PATROCINADO

Torresmenudas se prepara para vivir una Navidad cercana y familiar

La localidad refuerza sus servicios durante todo el año para fijar población y garantizar la calidad de vida de sus vecinos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 05:00

La Navidad ya se siente en Torresmenudas. En este pequeño municipio del alfoz de Salamanca, las fiestas se viven de manera especialmente íntima y familiar. Las calles se engalanan, la iglesia acoge el tradicional Belén y los vecinos se preparan para reencontrarse alrededor de sus hogares, el verdadero epicentro de la celebración, tal y como explica el alcalde, Hilario Hernández Cirilo. Pero más allá del ambiente navideño, el Ayuntamiento mantiene un trabajo constante durante todo el año con el objetivo de fijar población y ofrecer a quienes ya viven o desean instalarse en el municipio las mejores condiciones posibles.

Con cerca de doscientos habitantes, Torresmenudas ha logrado en los últimos años atraer a parejas jóvenes que apuestan por la tranquilidad del entorno sin renunciar a la proximidad a Salamanca, uno de sus principales atractivos. El Consistorio trabaja de forma continuada para mantener y mejorar los servicios básicos, acondicionar edificios municipales, renovar calles y crear nuevos espacios de ocio que favorezcan la convivencia. Todo ello con la intención de garantizar una calidad de vida que permita arraigar a quienes buscan un lugar donde comenzar o continuar su proyecto vital.

La conservación del patrimonio y la identidad local también ocupa un papel central en la labor municipal. El término de Torresmenudas alberga vestigios arqueológicos de notable valor, entre los que destaca un antiguo poblado de la Edad del Bronce situado en el paraje del Teso del Cuerno, compartido con Forfoleda. Su historia se combina con un entorno natural privilegiado, perfecto para realizar excursiones en cualquier época del año y disfrutar de los campos que rodean la localidad.

El patrimonio arquitectónico también es un atractivo para vecinos y visitantes. Destaca la iglesia de San Román Mártir, con su portada románica del siglo XII, una de las joyas del municipio, reconocida por sus arcos concéntricos y relieves; y la fuente de Val de la Ermita, tradicional lugar de encuentro. Y para quienes buscan naturaleza y tranquilidad, Torresmenudas ofrece una red de senderos.

Contacto

Ayuntamiento. Calle de la Paz, 1, 37110, Torresmenudas, Salamanca

923321539

Página web

Top 50
  1. 1 Quién es la salmantina Teresa Peramato Martín, propuesta para ser fiscal general del Estado
  2. 2 Las cabañuelas avisan de lo que pasará el mes que viene si se cumple el refrán: «Si llueve por San Francisco Javier...»
  3. 3 Susto en el Corrillo: trasladan al Hospital a una mujer tras una aparatosa y sangrienta caída
  4. 4 El Gobierno propone a la salmantina Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz
  5. 5 Detenido un fugitivo en su casa tras meses sin salir a la calle eludiendo el ingreso en prisión
  6. 6 Rescate a contrarreloj en la central hidroeléctrica de Villarino: un operario queda inmovilizado por una pieza metálica
  7. 7 «Estoy enamorada de mi tierra, soy salmantina hasta la médula»
  8. 8 Trasladado al Hospital tras caer a una piscina vacía en Béjar
  9. 9 Herido un niño de 2 años tras ser atropellado en la calle Pamplona
  10. 10 Un coche atropella a una septuagenaria en un paso de peatones de Ciudad Rodrigo

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Torresmenudas se prepara para vivir una Navidad cercana y familiar

Torresmenudas se prepara para vivir una Navidad cercana y familiar