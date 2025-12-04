Los toriles del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se abrirán como apuesta por el turismo El Consistorio licita las obras de adecuación y musealización de este espacio que seguirá manteniendo su función durante el Carnaval del Toro

La Casa Consistorial de Ciudad Rodrigo guarda en su interior un especio único y que la diferencia del resto de la geografía española: los toriles en los cuales descansan los astados del Carnaval del Toro. Un espaci lleno de historia y peculiaridades que desde el equipo de Gobierno quieren convertir en un atractivo turístico más de la localidad. «Queremos que se convierta en un lugar de visita, porque sabemos que hay muchos turistas a los que les llama la atención una vez que conocen su existencia, pero sin perder su esencia, sin dejar de ser toriles ya que forman parte de la declaración como BIC de la Plaza Mayor cuando se convierte en coso taurino», señala el alcalde Marcos Iglesias.

Este proyecto cuenta con una inversión de 172.931 euros, IVA incluido, y cuenta con el apoyo económico de los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca. El plazo de ejecución estimado es de cuatro meses y las actuaciones se centrarán en la planta baja de la Casa Consistorial. Actualmente estos toriles están compuestos por dos plantas y varias estancias como 3 corrales y 7 chiqueros, mientras que el segundo piso permite el paso sobre las diferentes zonas para el movimientos de los animales.

Según la memoria del proyecto, la intención es «mantener la imagen y uso de los toriles; conservando la esencia del espacio a rehabilitar, se trata de unas dependencias singulares, que por su diseño y compartimentación no van a poder destinarse a otra función que la ya establecida» y que durante el resto del año puedan ser visitables con una musealización que no entorpezca el uso al que están destinados. Las obras se dividirán por tanto en dos fases: una primera en los corrales y chiqueros en los que se «va a proceder a la instalación de elementos de protección y la adecuación, pintura y reforma de los actuales espacios», y una segunda dedicada al espacio visitable «con una notable presencia de contenido digital con un espacio interactivo que con imágenes y sonido nos ayude a entender el uso del espacio».

Entre las primera actuaciones estará la retirada de carpintería, e instalaciones actuales; el raspado, picado y enfoscado de tabiques; la retirada del pavimento actual o la reforma del saneamiento enterrado y la nivelación de la existente Instalaciones y revestimiento de tabiquería y muros. El proyecto deja claro que estas dependencias sufren un desgaste especial provocado por el paso de los astados y que se tendrá en cuenta a la hora del uso de los materiales.

En lo relativo al museo, a lo anteriormente ya mencionado, se estudiará hacer el espacio lo más accesible posible, adecuar la eficiencia enérgetíca del mismo y ofrecer una vista atractiva con señalítica y paneles, pero sobre todo enfocada al uso de las nuevas tecnologías, la imagen y el sonido para que el visitante tenga una experiencia única e inmersiva de la funcionalidad real de este lugar. Una peculiaridad de las obras, además de la memoria histórica de todo el edificio y la catalogación como BIC, el proyecto señala la posibilidad de encontrar «bajo las dependencias a restaurar, pueden existir restos de la antigua iglesia de San Juan», lo qie podría obligar a realizar algunas modificaciones y alterar los plazos previstos.