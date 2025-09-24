El tirón de Santa Teresa avala los datos turísticos en Alba de Tormes con más de 53.000 personas atendidas en las oficinas municipales El mes con mayor afluencia fue mayo, con 16.733 personas atendidas

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha registrado un total de 53.604 personas atendidas en sus oficinas de turismo municipales, del 1 de enero al 31 de agosto. «No podemos dar una cifra exacta pero sabemos que el número de visitantes es mucho mayor, pues hay turistas que repiten la estancia o deciden no recurrir a los puntos de información turística», ha indicado la alcaldesa, Concepción Miguélez.

El mes con mayor afluencia fue mayo, con 16.733 personas atendidas, coincidiendo con la veneración del cuerpo de Santa Teresa de Jesús. Para esa ocasión, el Consistorio habilitó un punto de información especial a la entrada de la localidad, lo que contribuyó a canalizar la elevada demanda de atención turística.

Durante los meses de verano también se registró una actividad significativa. En agosto, el personal de turismo atendió a 13.336 personas, mientras que en junio y julio fueron 5.805 y 4.879, respectivamente.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, el turismo nacional se mantuvo como predominante, con 48.577 personas atendidas. Madrid encabezó la lista con 9.604 visitantes, seguida por Castilla y León, con 5.538, y Andalucía, con 3.268.

A nivel internacional, el Consistorio contabilizó 5.027 turistas extranjeros. Portugal fue el principal país emisor con 2.004 personas, seguido de Francia, con 1.158; Iberoamérica, con 520; y Estados Unidos, con 453; además de otros países europeos y asiáticos como Italia, Alemania, Corea del Sur y Japón.

El Consistorio albense ha dado conocer los datos con motivo del día Mundial del Turismo, que se celebrará el día 27. Para ello, ha programado una jornada de puertas abiertas en el Castillo de los Duques de Alba. También a las 20:00 horas en el teatro tendrá lugar la representación teatral de 'El Manuscrito de Indias', de la premiada compañía Teatro de Poniente.