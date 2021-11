Testimonios de vida en Peñaranda para mostrar el lado más social de la Iglesia

Un hombre con problemas de salud mental que terminó viviendo en la calle, otro que cumplió condena por narcotráfico y un ex toxicómano ahora terapeuta en Proyecto Hombre compartieron el pasado jueves en Peñaranda de Bracamonte sus testimonios de vida con el nexo común entre todos ellos de tener ahora un nuevo camino por delante gracias a la ayuda de la Iglesia.

Proyecto Hombre, Pastoral Penitenciaria y Ranquines fueron protagonistas de un encuentro que tuvo como escenario el salón del centro parroquial y en el que los asistentes tuvieron ocasión de conocer sus respectivas labores desde el lado más social de la citada Iglesia. La actividad estuvo enmarcada en la I Semana de Pastoral Social que organiza la Diócesis de Salamanca, que se ha celebrado desde el lunes hasta este mismo domingo, y que tiene entre sus objetivos situar en el centro a los más desfavorecidos de la sociedad.

“La Iglesia me ha sacado de esa espiral en la que se convirtió mi vida, me ha dado lo que soy ahora, tengo una vida estable y estoy muy contento y de estas situaciones se puede salir”, dijo César, usuario del proyecto Ranquines y que lanzó, además, un mensaje directo a las instituciones: “que bajen a la calle, no hace falta ir a Mozambique para ver pobreza y desesperación”.

Telesforo, voluntario de Pastoral Penitenciaria, acercó la labor de capellanes y voluntarios en la prisión de Topas “donde hay mucha gente a la que nunca la han escuchado” y Guillermo, un dominicano que pasó por este mismo centro penitenciario y ahora vive en el centro de acogida del barrio de Buenos Aires aseguró que “el que cree en Dios, nunca se cae”. Las drogas arruinaron la vida de Quintana, antiguo usuario de Proyecto Hombre y ahora terapeuta, que cerró los testimonios de la tarde y contó que cuando llegó a Proyecto Hombre “nadie me juzgó por todo lo que había hecho, me sentí querido y tenido en cuenta”.