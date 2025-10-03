Terradillos celebra la XXIX Feria de Teatro Aficionado

Isabel Alonso Viernes, 3 de octubre 2025, 19:30 Comenta Compartir

Terradillos acogerá durante los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de octubre la XXIX edición de la Muestra de Teatro Aficionado, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Terradillos y la Asociación Cultural Aquí Se Hace Teatro, con la colaboración de la Diputación de Salamanca.

El diputado de Cultura, David Mingo, ha destacado el valor de una iniciativa que «ha sabido superar las dificultades a lo largo de casi tres décadas gracias al respaldo del público». La Diputación, un año más, sufragará los gastos de cartelería y cofinanciará los cachés de las compañías participantes.

También el alcalde de Terradillos, Alejandro Álvarez, ha subrayado el prestigio que la muestra ha alcanzado dentro y fuera de la provincia, con la participación de grupos procedentes este año de Castellón, Palencia y Murcia, entre otros lugares. En sus 29 años de trayectoria, la cita ha reunido a casi 170 compañías y a más de 23.000 espectadores, consolidándose como «el evento cultural por excelencia del otoño en el municipio».

Por último, el presidente de la asociación organizadora, José Riesco, ha recordado el componente solidario que acompaña cada edición: en esta ocasión, la recaudación simbólica de dos euros por entrada se destinará a la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León (Aerscyl)).

El programa incluye una variada selección de géneros teatrales, desde comedias y dramas sociales hasta clásicos, todos ellos dirigidos a un público mayor de 14 años (o menores acompañados). Las entradas podrán retirarse en la Biblioteca Municipal de Terradillos hasta completar aforo.