Teresa celebró su centenario en Las Hermanitas.

Teresa Sánchez Jiménez, nueva centenaria en Béjar

Celebró su cumpleaños en la residencia de Las Hermanitas

TEL

Béjar

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:17

La ciudad de Béjar ha sumado este martes un centenario más con la celebración del cumpleaños de Teresa Sánchez Jiménez en la residencia de Las Hermanitas. Natural de Malpartida de Plasencia, vivió toda la vida en Béjar por el trabajo de su padre, que era ferroviario. Trabajó en la tienda de ropa San Mateo, en el Solano, y su marido tenía una tienda familiar en la Calle Mayor, la innovación. Cuando se casó, se dedicó a labores de ama de casa. La celebración contó con la presencia de sus familiares y autoridades en el interior del centro.

Teresa Sánchez se suma, de esta manera, a Francisco González Román, que cumplió los cien años el pasado 7 de noviembre, día en el que tanto él como su familia hicieron una celebración por tal acontecimiento y recibieron a la prensa.

