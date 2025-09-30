El teniente de alcalde de Peñaranda recuerda que en cada una de sus declaraciones ha «alabado y agradecido la labor de los bomberos voluntarios» En respuesta al comunicado del PP que exige respeto por haber utilizado la palabra «sucedáneos»

J. H. Peñaranda de Bracamonte Martes, 30 de septiembre 2025, 10:59 Comenta Compartir

El teniente de alcalde de Peñaranda de Bracamonte, Fran Díaz, ha respondido este martes a unas declaraciones del Partido Popular que exigen respeto hacia los bomberos voluntarios tras unas declaraciones en las que utilizó la palabra «sucedáneos». A su vez, pide a la presidenta de la Mancomunidad, portavoz del Partido Popular, Eva López, que aclare «lo que pretenden hacer en la asamblea de la Mancomunidad convocada para este jueves en lugar de sacar de contexto una expresión que ella sabe que no es cierta». Bajo su punto de vista «están buscando un atajo que va a condenar a Peñaranda a no tener bomberos nunca». «A eso me refería la semana pasada: a una actitud política mediante la cual pretenden que nos quedemos con un servicio sostenido en exclusiva por voluntarios que, en ningún caso, pueden actuar en solitario sin la presencia de personal profesional. Y eso significa no tener un servicio de bomberos. Ni más, ni menos», ha razonado el teniente de alcalde. «Nosotros no nos conformamos con un parque de bomberos sostenido únicamente con voluntarios. Pero eso en nada significa que no tengamos un agradecimiento infinito a quienes han realizado esa labor y a quienes todavía la siguen realizando. Dejo para otros un espacio político de fango y suciedad en el que tan bien se manejan». «Agradezco como ciudadano y como concejal la labor impagable que han realizado. Lo digo una vez más y lo diré las que hagan falta. Pero ni las leyes, ni las sentencias ni los operativos del siglo XXI permiten sostener un parque de bomberos sin bomberos profesionales. Eso es lo que nos jugamos en Peñaranda y comarca y eso es a lo que nos pretende condenar el PP de Peñaranda y el de la Diputación» añade el teniente de alcalde.

A continuación se puede leer íntegramente la nota de prensa del PP:

El Partido Popular de Peñaranda quiere expresar públicamente su rechazo más absoluto a las palabras del primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Fran Díaz, quien en una rueda de prensa reciente —recogida por la prensa local— llegó a calificar a los bomberos voluntarios de Peñaranda como «sucedáneos»

Para el PP, estas declaraciones suponen un ataque directo a un colectivo que durante muchos años ha demostrado un compromiso ejemplar con Peñaranda y su comarca, colaborando de manera ejemplar en incendios, accidentes y emergencias, salvando vidas y protegiendo bienes sin pedir nada a cambio.

La portavoz del PP, Eva López, ha recordado que «a lo mejor el señor Díaz no ha necesitado nunca de los bomberos voluntarios, y me alegro por ello, porque significa que no ha tenido la desgracia de vivir un accidente ni ver a su familia implicada en una emergencia. Pero quien sí lo ha sufrido sabe que los voluntarios no son un sucedáneo, son quienes han estado ahí, los primeros, para ayudar y proteger».

Desde el Partido Popular se insiste en que en política no todo vale y que utilizar la seguridad de los vecinos como arma política es una irresponsabilidad. «Nuestros voluntarios no son un sucedáneo, son un orgullo para Peñaranda. Lo que sí es un sucedáneo es la política del insulto y el desprecio hacia quienes tanto han dado por esta tierra», ha afirmado López.

El Partido Popular exige al primer teniente de alcalde que rectifique y pida disculpas públicas, porque sus palabras no solo ofenden a los voluntarios, sino a toda la ciudad de Peñaranda, que reconoce en ellos un ejemplo de solidaridad, entrega y humanidad.