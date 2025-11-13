Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un bombero de la Diputación de Salamanca, cortando el ejemplar. FOTOS: TEL

El temporal derriba un árbol de grandes dimensiones y bloquea la carretera entre Candelario y La Garganta

El Servicio de Emergencias de Castilla y León ha movilizado hasta el lugar a varios efectivos del Parque de Bomberos de Béjar pasadas las 20:30 horas de la tarde de este jueves, 13 de noviembre

Elena Martín y TEL

Salamanca | Béjar

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:41

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca han intervenido en la tarde-noche de este jueves, 13 de noviembre, para retirar un árbol de grandes dimensiones que se había caído sobre la carretera que une Candelario con La Garganta, en Béjar, bloqueando completamente la circulación.

Imagen del árbol caído.

El incidente se ha producido en el límite de las provincias de Salamanca y Cáceres como consecuencia del mal tiempo que afecta a la región desde primeras horas de la mañana, con lluvias intensas y fuertes rachas de viento.

Un efectivo del Parque de Bomberos de Béjar, trabajando en la carretera.

El aviso se recibía a las 20:30 horas en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León y, hasta el lugar, se ha desplazado una dotación del Parque de Bomberos de Béjar, que se ha encargado de asegurar la zona y retirar el árbol para restablecer la normalidad en la vía.

Afortunadamente, no se han registrado daños personales.

