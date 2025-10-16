Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mesa de la AECC en la plaza España de la ciudad. J.H.

El templete de Peñaranda tendrá un lazo rosa en el día del cáncer de mama

La AECC recaudó 5.560 euros en la marcha realizada el 21 de septiembre

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:57

Comenta

La Asociación Española Contra el Cáncer en Peñaranda de Bracamonte estuvo este jueves presente en la plaza de España durante el mercadillo tradicional de los jueves.

Varias voluntarias participaron en la venta de lotería y material relacionado con la campaña contra el cáncer de mama. El domingo se celebrará el día y para hacer visible esta fecha las voluntarias de la AECC colocarán un lazo rosa en el templete de la plaza de España,

La presidenta María Berrocal aprovechó para dar las gracias a los peñarandinos y vecinos de la comarca y otros pueblos que participaron en la marcha solidaria realizada el 21 de septiembre hasta Cantaracillo. Se pudieron recaudar 5.560 euros que se destinarán a la acción de la AECC.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años acusado de agredir sexualmente a su vecina de 13 en una urbanización del alfoz
  2. 2 Adiós al buen tiempo: la AEMET avisa del día en el que las lluvias volverán a Salamanca
  3. 3 Un superbólido ilumina el cielo de Salamanca
  4. 4 La Junta inicia el pago del anticipo de las ayudas de la PAC, con 74,9 millones para Salamanca
  5. 5 Luis Mari, 80 años y 300.000 kilómetros en las piernas: «Los del pueblo dicen que estoy loco»
  6. 6 Morante, un adiós a 223 kilómetros de una de sus plazas predilectas
  7. 7 Los médicos de Urgencias trasladan su sensación de agobio tras un verano duro
  8. 8 Controlados dos incendios forestales declarados este jueves en Pozos de Hinojo y en El Cabaco
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 16 de octubre
  10. 10 Cada vez más charcas secas por la falta de lluvias y las altas temperaturas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El templete de Peñaranda tendrá un lazo rosa en el día del cáncer de mama

El templete de Peñaranda tendrá un lazo rosa en el día del cáncer de mama