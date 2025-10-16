El templete de Peñaranda tendrá un lazo rosa en el día del cáncer de mama La AECC recaudó 5.560 euros en la marcha realizada el 21 de septiembre

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Jueves, 16 de octubre 2025, 22:57

La Asociación Española Contra el Cáncer en Peñaranda de Bracamonte estuvo este jueves presente en la plaza de España durante el mercadillo tradicional de los jueves.

Varias voluntarias participaron en la venta de lotería y material relacionado con la campaña contra el cáncer de mama. El domingo se celebrará el día y para hacer visible esta fecha las voluntarias de la AECC colocarán un lazo rosa en el templete de la plaza de España,

La presidenta María Berrocal aprovechó para dar las gracias a los peñarandinos y vecinos de la comarca y otros pueblos que participaron en la marcha solidaria realizada el 21 de septiembre hasta Cantaracillo. Se pudieron recaudar 5.560 euros que se destinarán a la acción de la AECC.