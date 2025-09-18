El Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo celebra su 125 aniversario con espectáculos para todos los gustos La obra 'Las coplas con pan saben mejor' abrirá la programación el 11 de octubre

La Casa municipal de Cultura y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo han presentado este jueves la programación del segundo semestre del año del Teatro Nuevo. Las propuestas tendrán lugar entre los meses de octubre y diciembre y que estará marcada por el 125 aniversario del recinto artístico. Así lo han adelantado en rueda de prensa la delegada de cultura, Belén Barco, y la directora de la Casa municipal de Cultural, Socorro Uribe.

Las funciones arrancarán el sábado 11 de octubre con la obra 'Las coplas con pan saben mejor', del trío Caracol, una obra destinada al público adulto. La programación cultural continuará el 25 del mismo mes con 'Reflejos', una propuesta de la compañía Dinamia Teatro, de Ponferrada.

En noviembre, el sábado 8, el flamenco tomará el Teatro Nuevo con la 'La faraona'. Mientras que, el 29 del mismo mes llegará la propuesta 'Charlas con Azucarillo' a cargo de Las couchers, una compañía valenciana.

En diciembre, será el turno de los más pequeños para disfrutar del teatro, la programación del Teatro Nuevo incluye para este mes representaciones pensadas específicamente para el público juvenil y los colegios. En esta ocasión, se presentarán dos obras dentro de esta categoría. La primera tendrá lugar el miércoles 3 y se titula 'Pulgas', de Pet Limbo. La semana siguiente, el 10, llegará el turno de 'Bichitos', a cargo de Espasmo Teatro.

La programación teatral finalizará el 13 de diciembre con la obra, 'Ulises', de la compañía Antonio Campos.

Por su parte, la renovación y la venta de nuevos abonos se va a realizar el lunes 29 de septiembre de 5 a 7. Mientras que, la venta anticipada de localidades libres en taquilla para todos los espectáculos va a ser el martes, día 30, en el mismo horario. Además, las entradas se podrán adquirir también a través de la web de Teatro Nuevo desde el 1 de octubre hasta 15 minutos antes del espectáculo y en las taquillas el mismo día del espectáculo en horario de 6 y 8 de la tarde.

