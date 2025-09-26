Un tándem de éxito en desarrollo y cultura en Pedrosillo El Ralo El municipio apuesta por la primera promoción de vivienda privada con 15 casas adosadas, con el objetivo de fijar población

La puesta al día y humanización de la travesía del municipio ha sido una de las obras más importantes de la localidad en los últimos meses, puesto que con una inyección económica de más de 190.000 euros se ha dotado con aceras algunos puntos de carecían de ellas, se ha ejecutado una nueva marquesina-refugio para los usuarios del bus en la zona de la carretera nacional. «Debo agradecer a la Junta esta obra porque nos ha permitido mejorar la seguridad de los vecinos y usuarios», recalcó el alcalde, Miguel Ángel Esteban.

Además, en el capítulo de obras, también se ha instalado, con financiación del Plan Sequía, un filtro antiturbidez en el suministro de agua potable. Con el Plan de Cauces se ha arreglado la zona del arroyo en su punto de entrada a la laguna y gracias a una aportación de la Junta se ha llevado a cabo el asfaltado de la calle Ermita,

El municipio tiene otros proyectos en perspectiva, como por ejemplo, abordar la primera promoción de viviendas privadas de la localidad. «La idea con la que trabajamos es que sean una quincena de casas adosadas para que se asientes familias en la localidad. Ahora somos 155 vecinos y el objetivo sería alcanzar las 250 personas», señaló el regidor «también tenemos la oportunidad de tramitar el futuro desarrollo para vivienda de otra parcela, que albergaría otras 20 viviendas».

El municipio armuñes cuenta con una interesante vida cultural promovida por la asociación La Rebollada, que nació con 50 socios y ya aglutina a más de 120 personas. «Desde el Consistorio colaboramos cediendo instalaciones para hacer actividades culturales, gastronómicas, etc. Se hacen propuestas para todas las edades y son muy bien acogidas», recalcó Miguel Ángel Esteban. Este año los vecinos también han disfrutado de las Noches de Cultura de Diputación.

