Tamames destapa la alegría El Puchero será protagonista del primer y del último día de unas intensas fiestas

El Santísimo Cristo del Amparo se convertirá desde mañana en el protagonista de los días festivos que la localidad de Tamames celebrará en honor a su patrón. Por delante, seis jornadas llenas de alegría, diversión, música y momentos para el disfrute de todos los vecinos y vecinas, de todas las edades.

El viernes arrancará el programa de actividades con varias propuestas en las que la emoción estará presente en ellas. Primero con la bendición de las peñas a las 18:30 horas, motor imprescindible de las fiestas, al que seguirá un vino de honor en el Hogar de los Jubilado con un sentido homenaje a los dos vecinos más mayores de la localidad, Manuel Martín González y Dolores Hernández Vicente. Ya por la noche, a las 22:00 horas, la presentación del Puchero y el traslado del mismo a cargo de la peña «Revolcón», dará pie al pregón de Silvestre Sánchez Andrés «Silver», cara visible del «Bar la Cabaña», y a la proclamación de la reina y damas de 2025.

La música no faltará en estos días, con la presencia de la charanga «El bombazo», que por unos días serán unos puchereros más, y por una selecta elección de orquestas que elevarán la temperatura de cada noche hasta bien entrada las madrugadas: La Huella, Azabache, SMS y Pikante, a las que se une la discoteca móvil Dejavu para cerrar un elenco de categoría. Por si fuera poco, DJ Tiffany's, sufragado por la peña los «Chichinabos», y el grupo Daiquiri Show, pagada por las peñas «Fugibirras», «Zona Cero» y «Roldán», completan la oferta musical.

El domingo tendrá lugar la misa y procesión del Cristo, pero desde el sábado, la localidad de Tamames mirará a sus calles para ver el paso de los astados en las diferentes capeas populares y el encierro a caballo que junto con la novillada y la clase práctica con alumnos de la escuela de tauromaquia, ofrecerán emociones para los amantes al toro. Las actividades infantiles, propuestas para los mayores y las comidas populares completan un programa lleno de diversión y variedad.

El programa

Viernes, 26

18:30 h. Bendición de Peñas

19:00 h. Vino de Honor.

22:00 h. Presentación del Puchero y traslado

22:30 h. Pregón y proclamación de reina y damas

00:00 h. Orquesta La Huella

Sábado, 27

11:00 h. Mercado artesano

11:00 h. Divertilandia

13:00 h. Pasacalles

13:30 h. Mini bueyes

17:30 h. Pasacalles

18:00 h. Capea popular

20:00 h. Vísperas del Cristo

0:00 h. Orquesta Azabache

Domingo, 28

12:30 h. Misa y procesión

17:30 h. Novillada

19:30 h. DJ Tiffany's

0:00 h. Orquesta SMS

Lunes, 29

11:30 h. Carretones

12:30 h. Pasacalles

13:00 h. Capea

15:00 h. Interpeñas

17:00 h. Capea

18:30 h. Grand Prix infantil

20:00 h. Grupo Daiquiri Show

23:30 h. Discoteca móvil

Martes, 30

10:00 h. Concentración y almuerzo en la Dehesa. Seguidamente, encierro a caballo

17:30 H. Novillada

19:30 h. Grupo musical

20:00 h. Gigantes

0:00 h. Orquesta Pikante

Miércoles, 1

12:00 h. Pasacalles

12:30 h. Capea

Alfonso Valle, alcalde: «Las novilladas volverán a la plaza Mayor» Las fiestas no dejan de lado la labor municipal del equipo de Gobierno que encabeza el alcalde Alfonso Valle. ¿Qué destacaría del programa festivo? —La base del programa es parecido al de años pasados, con orquestas de primera línea, encierros, novilladas y diversas actividades para todas las edades, pero la novedad es que las novilladas se volverán a celebrar en la Plaza Mayor como se hacía hace más de cuarenta años. Para muchos pucheros que vivieron esa época va a ser algo muy especial. Somos taurinos por naturaleza por eso el Ayuntamiento ha invertido en la adquisición de una plaza portátil adaptada a nuestro ágora. ¿Por qué se ha elegido a Silvestre Sánchez como pregonero? —Hemos elegido a «Silver», que así le conocemos todos, haciéndole un homenaje o reconocimiento por todos sus años al frente de su bar , por su buen trato y simpatía hemos pasado muchas generaciones de jóvenes que recordamos muy buenos momentos allí. Lo propusieron las peñas y lo vimos con muy buenos ojos. ¿Qué obras o proyectos están encima de la mesa? —Esta legislaturas no va a ser la de grandes obras, ya que el gran objetivo es mantener los servicios que tenemos en el municipio que son plenos y mantener el patrimonio. Tenemos en mente la ampliación del polígono y crear un centro de interpretación de la batalla de Tamames y la alfarería y ya estamos estudiando vías para su financiación.

