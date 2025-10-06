Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tomás Pérez y Concepción Miguélez en la presentación de la Feria del Barro. EÑE

Talleres, solidaridad y exhibiciones en la Feria del Barro de Alba de Tormes

La cita se celebrará el próximo fin de semana (11 y 12 de octubre)

EÑE

Alba de Tormes

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:26

Comenta

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, y el alfarero Tomás Pérez, han presentado la programación de la Feria del Barro 2025, que se celebrará los días 11 y 12 de octubre. La cita reunirá a profesionales de la alfarería y acercará a vecinos y visitantes una amplia oferta de talleres, exhibiciones y actividades.

Durante el acto, Miguélez ha destacado la relevancia de esta feria «como una de las más consolidadas de la provincia y un ejemplo de tradición, cultura y arte». Pérez ha subrayado que el encuentro «mantiene su esencia artesanal, pero incorpora propuestas que permitirán al público vivir de cerca la experiencia del barro».

Entre las principales novedades figura la reapertura del Museo de Alfarería, que abrirá sus puertas tras una completa remodelación orientada a mejorar la accesibilidad. Gracias al proyecto Ceramitur (ARTERRA), financiado con fondos NextGenerationEU, el espacio contará con señalética en braille, piezas táctiles, vídeos con interpretación en lengua de signos y una entrada adaptada.

El programa incluye un amplio abanico de actividades: el sábado se celebrará el concurso profesional de la Mejor Pieza de la Feria, inspirada en la figura de Santa Teresa de Jesús, talleres familiares, demostraciones de alfarería tradicional y pintura creativa, además de la inauguración oficial con el acompañamiento del Grupo Charro Albense.

El domingo será el turno de los concursos '1 kg de barro' y del esperado «Bautismo de barro», donde tanto niños como adultos podrán experimentar el uso del torno. También se desarrollará un taller con la artista Yimin Fei y una demostración de alfarería tradicional a cargo de Carmen Pascual.

Como cierre solidario, la jornada incluirá un corte de jamón benéfico a favor de la asociación Cris contra el Cáncer, servido en platos de barro elaborados por los artesanos locales.

Con esta edición, Alba de Tormes reafirma su compromiso con la artesanía, la inclusión y la promoción cultural de la comarca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra una emblemática pastelería en Salamanca: «La dedicación absoluta ha pasado factura a mi salud»
  2. 2 Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen
  3. 3 «Lo hago para entretenerme, no por necesidad»
  4. 4 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»
  5. 5 Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
  6. 6 La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio de El Carmen
  7. 7 Vuelve a subir el precio del vacuno, pero ahora hay preocupación
  8. 8 La tienda que detiene el tiempo en pleno corazón de la ciudad: «No tenemos prisa por cerrar, aquí lo pasamos bien»
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 6 de octubre
  10. 10 Un hombre de 78 años, atropellado en El Zurguén por un turismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Talleres, solidaridad y exhibiciones en la Feria del Barro de Alba de Tormes

Talleres, solidaridad y exhibiciones en la Feria del Barro de Alba de Tormes