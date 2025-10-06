Talleres, solidaridad y exhibiciones en la Feria del Barro de Alba de Tormes La cita se celebrará el próximo fin de semana (11 y 12 de octubre)

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, y el alfarero Tomás Pérez, han presentado la programación de la Feria del Barro 2025, que se celebrará los días 11 y 12 de octubre. La cita reunirá a profesionales de la alfarería y acercará a vecinos y visitantes una amplia oferta de talleres, exhibiciones y actividades.

Durante el acto, Miguélez ha destacado la relevancia de esta feria «como una de las más consolidadas de la provincia y un ejemplo de tradición, cultura y arte». Pérez ha subrayado que el encuentro «mantiene su esencia artesanal, pero incorpora propuestas que permitirán al público vivir de cerca la experiencia del barro».

Entre las principales novedades figura la reapertura del Museo de Alfarería, que abrirá sus puertas tras una completa remodelación orientada a mejorar la accesibilidad. Gracias al proyecto Ceramitur (ARTERRA), financiado con fondos NextGenerationEU, el espacio contará con señalética en braille, piezas táctiles, vídeos con interpretación en lengua de signos y una entrada adaptada.

El programa incluye un amplio abanico de actividades: el sábado se celebrará el concurso profesional de la Mejor Pieza de la Feria, inspirada en la figura de Santa Teresa de Jesús, talleres familiares, demostraciones de alfarería tradicional y pintura creativa, además de la inauguración oficial con el acompañamiento del Grupo Charro Albense.

El domingo será el turno de los concursos '1 kg de barro' y del esperado «Bautismo de barro», donde tanto niños como adultos podrán experimentar el uso del torno. También se desarrollará un taller con la artista Yimin Fei y una demostración de alfarería tradicional a cargo de Carmen Pascual.

Como cierre solidario, la jornada incluirá un corte de jamón benéfico a favor de la asociación Cris contra el Cáncer, servido en platos de barro elaborados por los artesanos locales.

Con esta edición, Alba de Tormes reafirma su compromiso con la artesanía, la inclusión y la promoción cultural de la comarca.