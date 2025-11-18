Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Actos en la urbanización El Encinar de Terradillos por el 25-N en 2022. EÑE

Talleres, magia, humor y lectura de manifiesto, ejes de los actos del 25-N en Terradillos

Las actividades se desarrollarán tanto en el casco antiguo como en El Encinar

EÑE

Terradillos

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:38

Talleres infantiles, magia, monólogos centrados en la igualdad y un acto institucional forman parte de la programación que el Ayuntamiento de Terradillos desarrollará con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en El Encinar y el casco antiguo.

En este sentido, la primera actividad tendrá lugar el viernes 21, con el taller infantil 'Defensores de mi espacio', programado a las 17:30 horas en el gimnasio de la urbanización El Encinar. La sesión, que requiere inscripción previa, busca enseñar a los más pequeños la importancia del respeto y la convivencia.

El lunes 24 continuará la programación con 'Magia y música por la igualdad', un espectáculo a cargo de Quiquemago que se celebrará en el teatro 'La Fábula de Javier Bueno' y al que asistirán los alumnos del CEIP Rafael Alberti.

El martes 25 estará dedicado tanto a jóvenes como a público adulto. Por la mañana, los estudiantes de 3º y 4º del IESO Quercus disfrutarán del monólogo 'La risa es igual para tod@s', interpretado por Asun Serra. Ya por la tarde, a partir de las 17:30 horas, habrá lectura de manifiesto, minuto de silencio y la representación del monólogo 'Mujer tenías que ser' en el teatro. Asimismo, en el casco antiguo, a las 19:30 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto y minuto de silencio en el centro social Leonor Ruipérez.

