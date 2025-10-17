Talleres interactivos, presentaciones de libros y lecturas en voz alta en la Semana de la Biblioteca de Carbajosa de la Sagrada Las actividades se desarrollarán del 20 al 25 de octubre

Con motivo del Día Internacional de la Biblioteca, que se celebra el 24 de octubre, el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha organizado una serie de actividades entre el 20 y el 25 de octubre, dedicadas a fomentar la lectura y a poner en valor la importancia de los libros.

En este sentido, el alcalde, Pedro Samuel Martín, junto con la concejala de Biblioteca, Noemí Fernández Castaño, ha presentado oficialmente el cartel de la programación, que se llevará a cabo en el Centro Cultural. Entre las principales actividades destacan la exposición 'Casi nada' del artista Juanvi Sánchez, que podrá visitarse hasta el 14 de noviembre, y la presentación de los libros 'Andrés Alonso Polo' de José Labajos Alonso y 'El poder cognitivo del juego' de Víctor J. Ventosa.

Así, las actividades arrancarán el lunes 20 con la colocación de una pancarta en la biblioteca municipal. El martes 21, los más pequeños podrán disfrutar del cuentacuentos 'Qué asco de sándwich', dirigido a niños de entre 3 y 7 años. Habrá dos sesiones: una a las 17:30 y otra a las 18:30 horas en el Centro Cultural.

El jueves 23 será el día más destacado de la programación. A partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo el taller interactivo 'Un detective en la biblioteca' para niños de entre 8 y 11 años en el Aula de Informática. Además, se celebrará el evento 'Bebecuentos: La jirafa Marcelina' para los más pequeños, y por la tarde, a las 18:00 horas, se presentarán los libros «Andrés Alonso Polo» y «El poder cognitivo del juego».

El viernes 24, coincidiendo con el Día Internacional de la Biblioteca, se impartirá un taller de encuadernación a cargo de Cibercarba, mientras que el sábado 25, a las 12:00 horas, los participantes de La Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa realizarán lecturas en voz alta desde el balcón de la biblioteca municipal. Finalmente, a las 19:00 horas, el Centro Joven acogerá un taller de cuentos colaborativos para fomentar la creatividad y el trabajo en equipo.

El Ayuntamiento de Carbajosa invita a toda la ciudadanía a participar en esta serie de actividades, cuyo objetivo es destacar la importancia de las bibliotecas como espacios de acceso libre a la cultura, la educación y la información, además de incentivar el hábito de la lectura, especialmente entre los más jóvenes.