Los talleres de cocina, entre las actividades que abordará el Parque Micológico de las Sierras La diputada Pilar Sánchez participa en la asamblea y felicita a los socios por el «éxito evidente de todo lo que se viene desarrollando»

S. Dorado El Cabaco Martes, 7 de octubre 2025, 12:34

La asamblea general de la Asociación Montes de Salamanca tuvo lugar esta mañana en el Centro de Cazadores Las Batuecas, ubicado en el término municipal de El Cabaco. Los socios de esta entidad titular del Parque Micológico Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar se reunieron en esta ocasión para aprobar el acta de la asamblea anterior, recapitular las actividades realizadas desde septiembre del 2024 hasta esta primavera, y presentar las actividades a realizar para este otoño.

Entre ellas, destacan las jornadas micológicas, las actividades con diferentes colegios y, como novedad desde el mes de septiembre, los talleres de cocina en tres municipios del Parque Micológico, una propuesta que ha tenido una gran acogida, tal y como señalan desde la asociación.

La diputada de Medio Ambiente Pilar Sánchez, presidió la asamblea junto al alcalde de El Cabaco, José Antonio Sánchez, y Teresa Díaz. Los alcaldes de los municipios serranos acudieron también a esta asamblea en la que se tratan aspectos de la micología y castañicultura, entre otros relacionados con el parque. La diputada intervino al inicio del encuentro para felicitar a los socios por su labor, recalcando el «éxito evidente de todo lo que se desarrolla», y señaló la importancia de «seguir apoyando la micología y la castañicultura», en el caso de la Diputación, con el convenio que suscribe la institución anualmente por un importe de 64.000 euros, así como otras actuaciones.

«El trabajo que se desarrolla en el ámbito de la micología es muy importante, porque al final representa ese equilibrio entre el aprovechamiento sostenible de los recursos y la conservación de la biodiversidad», y añadió: «La micología es una fuente de riqueza ecológica y gastronómica, pero también una oportunidad de desarrollo para nuestros pueblos». Así, la diputada reiteró el apoyo de la institución provincial.

Por su parte, Teresa Díaz, desde el Servio Territorial de Medio Ambiente de la Junta, destacó la colaboración entre instituciones y ayuntamientos, «una oportunidad para el desarrollo y el turismo». Además, aprovechó para desear unas lluvias prolíficas que beneficien a la actividad micológica, ya que el panorama actual no es muy alentador. Así lo señala también el alcalde de El Cabaco, quien matiza que la situación es «mala debido a la falta de lluvias».