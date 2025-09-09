Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del árbol caído.
Imagen del árbol caído.

Susto en Carbajosa: se caen las ramas de un árbol en el parque de La Charca

Además el lugar se encuentra próximo a las piscinas municipales

La Gaceta

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:44

Susto en Carbajosa de la Sagrada. Varias ramas del árbol que se encuentra en el parque de La Charca se han caído este martes.

La zona, es uno de los espacios con mayor afluencia de niños en la localidad y, a su vez, se encuentra próxima a la piscina municipal.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos y se acordonó el parque.

