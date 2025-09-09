Susto en Carbajosa: se caen las ramas de un árbol en el parque de La Charca Además el lugar se encuentra próximo a las piscinas municipales

La Gaceta Martes, 9 de septiembre 2025, 20:44 | Actualizado 21:02h.

Susto en Carbajosa de la Sagrada. Varias ramas del árbol que se encuentra en el parque de La Charca se han caído este martes.

La zona, es uno de los espacios con mayor afluencia de niños en la localidad y, a su vez, se encuentra próxima a la piscina municipal.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos y se acordonó el parque.

I.A.